Dole plc: production de raisins, de bananes et d’ananas

Dole plc est l’un des principaux producteurs mondiaux de raisins, de bananes et d’ananas, présent en Amérique latine.L’entreprise est notamment présente en Équateur, au Pérou, au Chili et au Costa Rica.Ces pays occupent la première place dans les ventes extérieures de certains fruits.Par exemple, l’Équateur était le plus grand exportateur de bananes au monde en 2023, avec 3,8 milliards de dollars.Le Pérou et le Chili étaient les premier et deuxième exportateurs mondiaux de raisins, avec respectivement 1,75 et 950 millions de dollars l’année dernière.Le Costa Rica est le premier exportateur mondial d’ananas en 2023, avec 2,4 milliards de dollars.

Dole plc

L’entreprise possède environ 51,679 acres au Costa Rica. Ces terres sont principalement utilisées pour la production de bananes et d’ananas. Au Honduras, Dole plc possède 35,227 acres pour les mêmes cultures. En Équateur, la société utilise 8,752 acres pour produire des bananes, tandis qu’au Guatemala, en collaboration avec un partenaire JV, elle utilise 4 204 acres également pour les bananes.En outre, Dole plc loue 4,780 acres en Amérique centrale par l’intermédiaire de filiales et de partenaires JV, dédiés à la production de bananes et d’ananas.

Logistique

La société exploite de nombreuses usines de conditionnement et des entrepôts frigorifiques dans toute la région pour soutenir ses activités dans le domaine des fruits tropicaux. Ses navires opèrent à partir de terminaux situés au Costa Rica, en Équateur, au Honduras, au Guatemala et en Colombie. En Équateur, elle possède et exploite un port. Ailleurs, la société travaille sur la base d’une combinaison de baux et de redevances de débit avec des opérateurs et des propriétaires de ports.Au Chili, la société possède 2,760 acres et loue 3,700 acres supplémentaires, consacrés à une production agricole diversifiée. Au Pérou, elle possède 329 acres et loue 250 acres supplémentaires pour une variété de cultures. De même, au Brésil, 735 acres sont loués pour la production de mangues et de raisins. Au Mexique, 261 acres sont loués spécifiquement pour la production de fruits à baies.

Usines d’emballage

En outre, 14 usines de conditionnement sont gérées au Chili, dont neuf sont équipées d’entrepôts frigorifiques. En Argentine, une usine de conditionnement comprenant un entrepôt frigorifique est exploitée. Au Pérou, deux usines de conditionnement sont exploitées, dont l’une est gérée en association avec un partenaire JV. Au Brésil, deux usines de conditionnement et un entrepôt sont gérés pour soutenir les opérations.