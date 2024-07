Dole plc: produção de uvas, bananas e ananás

A Dole plc é uma empresa líder mundial na produção de uvas, bananas e ananás, com operações na América Latina.Entre outros países, a empresa tem operações no Equador, Peru, Chile e Costa Rica.Estes são países que ocupam a primeira posição nas vendas externas de alguns frutos.Por exemplo, o Equador foi o maior exportador de bananas do mundo em 2023, com 3,8 bilhões de dólares.O Peru e o Chile foram o primeiro e o segundo maiores exportadores de uvas a nível mundial, com 1,75 e 950 milhões de dólares, respetivamente, no ano passado.A Costa Rica foi o maior exportador mundial de ananás em 2023, com 2,4 mil milhões de dólares.

Dole plc

A empresa possui aproximadamente 51.679 acres na Costa Rica. Esta terra é utilizada principalmente para a produção de banana e ananás. Nas Honduras, a Dole plc tem 35.227 acres para as mesmas culturas. No Equador, a empresa utiliza 8 752 acres para produzir bananas, enquanto na Guatemala, em colaboração com um parceiro JV, utiliza 4 204 acres também para bananas.Para além disso, a Dole plc arrenda 4.780 acres na América Central através de subsidiárias e parceiros JV, dedicados a bananas e ananases.

Logística

A empresa opera numerosas fábricas de embalagem e instalações de armazenamento a frio em toda a região para apoiar as suas operações de fruta tropical. Os seus navios operam a partir de terminais na Costa Rica, Equador, Honduras, Guatemala e Colômbia. No Equador, a empresa é proprietária e opera um porto. Noutros locais, a empresa trabalha com uma combinação de arrendamentos e taxas de produção com operadores e proprietários de portos.A empresa possui 2.760 acres e arrenda mais 3.700 acres no Chile, dedicados à produção agrícola diversificada. No Peru, 329 acres são propriedade da empresa e 250 acres adicionais são arrendados para uma variedade de culturas. Da mesma forma, no Brasil, 735 acres estão arrendados para a produção de manga e uva. No México, 261 hectares estão arrendados especificamente para a produção de frutos de baga.

Fábricas de embalagem

No Chile, são geridas 14 instalações de acondicionamento, das quais 9 estão equipadas com câmaras frigoríficas. Na Argentina, é gerida uma unidade de embalagem que inclui uma instalação de refrigeração. No Peru, são exploradas duas unidades de embalagem, uma das quais é gerida em associação com um parceiro JV. No Brasil, são geridas duas unidades de embalagem e um armazém para apoiar as operações.