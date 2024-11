Diversification des exportations aux États-Unis: les projets du Mexique

Le gouvernement mexicain prévoit de promouvoir la diversification des exportations aux États-Unis d’ici 2025.

Cet objectif figure dans le paquet économique pour 2025 que le ministère des finances et du crédit public (SHCP) a transmis vendredi au Congrès.

Le paquet économique est composé de trois documents:

Critères généraux de politique économique (CGPE).

Initiative de la loi fédérale sur les recettes (ILIF).

Projet de budget des dépenses fédérales (PPEF).

Diversification des exportations aux États-Unis

Le SHCP indique que le Mexique bénéficiera de l’intégration régionale avec l’Amérique du Nord, en maximisant les opportunités offertes par le traité entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (ACEUM) et en tirant parti de la demande croissante dans des secteurs clés, tels que les semi-conducteurs.

Le Mexique continuera ainsi à se consolider en tant que principal partenaire commercial des États-Unis, ce qui favorisera une plus grande intégration dans les chaînes de valeur régionales et ouvrira de nouvelles perspectives de croissance.

À cet égard, le secteur des exportations jouera un rôle clé, soutenu par le dynamisme de l’industrie manufacturière américaine et l’étroite intégration commerciale avec ce secteur.

Plus précisément, la diversification des exportations au sein des États-Unis permettra au Mexique d’accroître sa participation dans des États et des secteurs stratégiques, renforçant ainsi les chaînes de valeur du bloc nord-américain.

Opportunités

Les États qui entretiennent des liens commerciaux étroits avec le Mexique, tels que le Texas et le Michigan, devraient maintenir une croissance économique favorable. En outre, les États où le Mexique a diversifié sa présence, comme la Géorgie, le Tennessee et l’Illinois, connaîtront également des performances positives. Dans ces régions, la part du Mexique a augmenté en moyenne de 2,9% entre 2018 et 2024.

En outre, le contexte post-électoral aux États-Unis devrait renforcer la confiance des entreprises. Cet optimisme se reflétait déjà dans les indicateurs avancés en octobre dernier.

En outre, plusieurs facteurs stimuleront l’investissement et la consommation privée au Mexique et aux États-Unis. Parmi eux, l’assouplissement des conditions financières, sous l’effet de la baisse des taux d’intérêt de la FED et de la Banque du Mexique, se distinguera. En outre, la baisse de l’inflation et la normalisation de l’excès d’épargne des ménages joueront un rôle clé dans cette reprise.