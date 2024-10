Attraction des IDE aux États-Unis: Californie et Texas

La Californie et le Texas figurent parmi les États qui attirent le plus d’IDE aux États-Unis, selon un rapport du ministère du commerce.

Par État, c’est le Missouri qui est en tête de cet indicateur en 2023. Toutefois, sa valeur n’est pas divulguée en raison des exigences de confidentialité.

La Californie arrive en deuxième position (12,8 milliards de dollars), suivie du New Jersey (12,1 milliards de dollars) et du Texas (10,1 milliards de dollars).

Au total, les dépenses des investisseurs directs étrangers pour l’acquisition, l’établissement ou l’expansion d’entreprises aux États-Unis atteindront 148,8 milliards de dollars en 2023. Ces chiffres proviennent de statistiques préliminaires récemment publiées par le Bureau américain d’analyse économique.

Attraction des IDE aux États-Unis

La Californie est l’État le plus peuplé des États-Unis. En 2023, son économie représentait 14% du PIB du pays. Elle était également la cinquième économie mondiale à la fin de l’année 2023.

L’économie californienne est diversifiée. Elle comprend des secteurs tels que la haute technologie, le commerce, le divertissement, l’industrie manufacturière, le gouvernement, le tourisme, la construction et les services. La proportion de ces composantes est similaire à la composition de l’économie nationale.

D’autre part, l’économie du Texas est fortement dépendante d’industries clés. Il s’agit notamment de l’industrie pétrolière et gazière, de la production chimique, de la fabrication d’équipements technologiques et des télécommunications.

Avantages comparatifs

La Californie et le Texas attirent les investissements pour toute une série d’autres raisons. La Californie abrite la Silicon Valley, plaque tournante de nombreuses entreprises technologiques. Cela crée un attrait pour les technologies de pointe. L’État a également accès à des fonds de capital-risque et dispose d’un vaste réservoir de travailleurs du secteur technologique.

L’infrastructure du Texas constitue un autre facteur d’attraction. Il dispose de plusieurs ports et d’un vaste réseau de routes, d’autoroutes et de voies ferrées pour le transport de marchandises. En outre, son écosystème entrepreneurial est solide et accueille plusieurs entreprises figurant au palmarès Fortune 500.

Enfin, la proximité du Texas avec le Mexique est importante. Les multinationales peuvent tirer parti de la base commerciale existante entre les deux pays. Elles peuvent ainsi réduire leurs coûts et utiliser le Texas comme plate-forme pour desservir d’autres marchés en Amérique du Nord.