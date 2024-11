Diversificação das exportações nos Estados Unidos: os planos do México

O governo mexicano planeja promover a diversificação das exportações nos Estados Unidos até 2025.

Esse objetivo está definido no pacote econômico para 2025 que o Ministério da Fazenda e Crédito Público (SHCP) enviou ao Congresso na sexta-feira.

O pacote econômico é composto por três documentos:

Critérios Gerais de Política Econômica (CGPE).

Iniciativa de Lei da Receita Federal (ILIF).

Projeto de Orçamento de Despesas Federais (PPEF).

Diversificação das exportações nos Estados Unidos

O SHCP indicou que o México se beneficiará da integração regional com a América do Norte, maximizando as oportunidades do Tratado entre o México, os Estados Unidos e o Canadá (T-MEC) e aproveitando a crescente demanda em setores-chave, como o de semicondutores.

Isso continuará a consolidar o México como o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, promovendo uma maior integração nas cadeias de valor regionais e abrindo novas oportunidades de crescimento.

Nesse sentido, o setor de exportação desempenhará um papel fundamental, apoiado pelo dinamismo da manufatura dos EUA e pela estreita integração comercial com esse setor.

Especificamente, a diversificação das exportações dentro dos Estados Unidos permitirá que o México amplie sua participação em estados e setores estratégicos, fortalecendo as cadeias de valor do bloco norte-americano.

Oportunidades

Espera-se que os estados com fortes vínculos comerciais com o México, como Texas e Michigan, mantenham um crescimento econômico favorável. Além disso, os estados onde o México diversificou sua presença, como Geórgia, Tennessee e Illinois, também terão um desempenho positivo. Nessas regiões, a participação do México cresceu em uma média de 2,9% entre 2018 e 2024.

Além disso, espera-se que o ambiente pós-eleitoral nos EUA aumente a confiança dos negócios. Esse otimismo já se refletiu nos principais indicadores em outubro passado.

Além disso, vários fatores estimularão o investimento e o consumo privado no México e nos Estados Unidos. Entre eles, destaca-se a flexibilização das condições financeiras, impulsionada pelas taxas de juros mais baixas do FED e do Banco do México. Além disso, a inflação mais baixa e a normalização do excesso de poupança das famílias desempenharão um papel fundamental nessa recuperação.