Descubra as oportunidades na produção de abacate no México

Os estados mexicanos de Jalisco e Michoacán oferecem oportunidades para a produção de abacate, um produto com alta demanda global.

Ambos estados são os únicos onde o México pode exportar essa fruta para os Estados Unidos, que é o maior importador de abacate do mundo.

Demanda por abacates

Além de ser rico em gorduras saudáveis (gorduras monoinsaturadas, especialmente o ácido oleico), o abacate contém vitaminas K, E, C e várias vitaminas do complexo B (como o folato).

Ele também contém antioxidantes e propriedades anti-inflamatórias e é uma boa fonte de fibra alimentar, que pode melhorar a digestão.

Produção de abacate

O abacate é cada vez mais popular em todo o mundo, especialmente como ingrediente principal da guacamole, um delicioso molho mexicano que pode ser incorporado a muitos pratos.

Para exemplificar: ele é consumido em grande escala com nachos ou tortilla chips durante o Super Bowl, o evento final do campeonato da National Football League (NFL).

Oportunidades de mercado

Em 2023, a produção de abacate do México foi de 2,8 milhões de toneladas. Isso representa um aumento de 4,3% em relação a 2022, de acordo com o Ministério da Agricultura.

O México exportou 1,4 milhão de toneladas para o mundo. Isso é 17% a mais do que em 2022.

A produção de abacate em Michoacán e Jalisco oferece uma oportunidade de negócios. Estes são os únicos estados que podem obter certificações para exportar para o mercado dos EUA.

No ano passado, os Estados Unidos receberam 81% das exportações mexicanas de abacate.

Consumo no México

Devido aos preços relativamente altos em comparação com outras frutas, o abacate é considerado um alimento de luxo no México e não está incluído na cesta básica de alimentos definida pelo governo mexicano. Entretanto, em determinadas épocas do ano, os preços dos abacates são mais acessíveis.

O abacate tem uma grande variedade de usos, desde o consumo alimentar como fruta fresca ou em guacamole até o uso em produtos industriais, como cosméticos.