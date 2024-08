Descida das vendas de cerveja da AB InBev afetada por Acapulco

A AB InBev registou uma queda nas vendas de cerveja no quarto trimestre de 2023 no México, afectadas por Acapulco.

Acapulco foi atingida pelo furacão Otis em 25 de outubro de 2023, que atingiu a categoria 5, com ventos máximos sustentados de mais de 250 km/h.

A AB InBev disse que seus volumes diminuíram ligeiramente no México, em linha com a indústria.

“Os volumes do quarto trimestre de 2023 foram impactados principalmente pelo clima adverso na região de Acapulco”, disse a empresa.

Ao longo de 2023, o portfólio principal da empresa continuou a superar as expectativas, alcançando um crescimento de volume de um dígito baixo.

Por um lado, a empresa continuou a avançar seus esforços digitais por meio de sua plataforma DTC, TaDa, que opera em mais de 60 cidades importantes com mais de 90,000 usuários ativos mensais.

Para além disso, a empresa continuou a explorar e a expandir serviços adicionais através da plataforma BEES.

Neste contexto, serviços como o Vendo facilitaram mais de 650.000 transacções para pagamentos de serviços digitais e compras de dados móveis em 2023.

O BEES Marketplace também contribuiu para este crescimento.

Vendas de cerveja

Na Colômbia, os volumes da empresa cresceram na casa de um dígito baixo.

Impulsionada pela implementação contínua de suas estratégias de expansão de categoria, a categoria de cerveja continuou a crescer.

De facto, alcançou uma quota de 70 pontos base do álcool total em 2023, com os volumes a atingirem um novo recorde.

O portfólio principal se destacou em 2023, com um desempenho particularmente forte da Poker, cujos volumes aumentaram em dígitos altos.

Ao mesmo tempo, no Peru, os volumes diminuíram em um dígito baixo, embora tenham superado o desempenho de um setor em declínio.

No Equador, os volumes também registaram uma diminuição de um dígito baixo, mas os volumes de cerveja permaneceram estáveis.

Marcas

A AB InBev detém sete das 10 marcas de cerveja mais valiosas a nível mundial.

Estas incluem a Budweiser, que ocupa o primeiro lugar, e a Corona, que tem sido a marca de crescimento mais rápido em termos de valor, de acordo com a Kantar BrandZ.

Em particular, a Corona liderou o crescimento das receitas globais da empresa, com um aumento de 22,1% fora do seu mercado nacional.

Além disso, a Budweiser cresceu 17,1% e liderou a categoria premium na China, enquanto a Stella Artois aumentou as receitas em 18,8%.

Em setembro, durante o Dia dos Mercados de Capitais, a empresa apresentou a Michelob Ultra, que cresceu 7,5%, como a sua quarta marca global.