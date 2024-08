Modelorama no México e o ecossistema DTC omnicanal

A AB InBev reforçou a sua plataforma digital global de venda direta ao consumidor (DTC) em paralelo com as suas lojas Modelorama no México.

O seu sistema DTC de produtos digitais e físicos gerou receitas de aproximadamente 1,5 mil milhões de dólares em 2023.

As principais marcas DTC da empresa, como a Zé Delivery, a TaDa e a PerfectDraft, estão presentes em 21 países.

Em conjunto, processam mais de 69 milhões de encomendas através do comércio eletrónico e geraram receitas superiores a 550 milhões de dólares em 2023.

Isto representa um aumento de 15% em comparação com o ano anterior.

TaDa Delivery, a primeira plataforma digital global direta ao consumidor da AB InBev, completou seu primeiro ano de operações.

A aplicação, concebida para entregar bebidas frias em menos de 30 minutos, conta atualmente com mais de 5.000 motoristas de entrega em 12 mercados na América Latina e na África do Sul.

Modelorama

No total, o ecossistema omnicanal de DTC, que inclui cerca de 13.000 lojas físicas como a Modelorama no México, gerou 1,5 mil milhões de dólares em receitas em 2023.

A Modelorama é uma cadeia mexicana especializada na venda de bebidas alcoólicas, especialmente cerveja e destilados.

Também oferece produtos de mercearia e artigos relacionados com o entretenimento.

O Zé Delivery, o negócio DTC com maiores receitas, está disponível para mais de 70% da população brasileira.

Serve mais de 8 milhões de clientes por ano e oferece uma grande variedade de categorias para satisfazer as necessidades dos consumidores.

Além disso, a Zé Delivery pode personalizar o seu serviço em grande escala.

Por exemplo, com o lançamento do Corona Sunset Hours, a Zé Delivery está a impulsionar o crescimento da categoria. Convida os consumidores a relaxar e a reencontrar-se com os amigos ao pôr do sol.

Perfil

A AB InBev tem um portefólio de mais de 500 marcas, cobrindo todas as ocasiões com as suas cervejas.

A empresa lidera a quota de mercado em 28 países, graças às suas marcas fortes e aos benefícios da escala.

Do ponto de vista da AB InBev, isto permite-lhe investir significativamente em vendas e marketing.

Ajuda-a também a obter condições de abastecimento favoráveis, a gerar poupanças através da centralização e a operar com uma estrutura de custos optimizada.