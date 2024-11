Desafios enfrentados pelo setor de mineração no México: Global Affairs Canada

A Global Affairs Canada descreveu vários dos desafios enfrentados pelo setor de mineração do México em termos de tributação, segurança e regulamentações.

O valor da produção mineira e metalúrgica do México foi de 261 bilhões de pesos. Esse valor caiu 17,6% em relação ao ano anterior, de acordo com dados da Camimex.

Em termos de dólares americanos, o mesmo valor foi de 14,7 bilhões, uma queda de 6,5% em relação ao ano anterior.

Desafios enfrentados pelo setor de mineração do México

A Global Affairs Canada aponta que a estrutura fiscal do México representa um obstáculo para atrair investimentos no setor de mineração, pois impõe um ônus significativo aos investidores estrangeiros devido à postura do governo em relação à mineração. Em particular, a não dedutibilidade das despesas de exploração continua a afetar negativamente as empresas envolvidas nesse estágio fundamental do setor.

Além disso, a segurança é outro desafio crítico. A presença de cartéis de drogas em regiões com investimentos significativos em mineração levou à suspensão e ao fechamento de projetos, afetando a viabilidade e o desenvolvimento do setor.

Outros desafios, do ponto de vista do governo canadense, estão relacionados a novas medidas que limitam os impactos sociais ambientais e o excesso de burocracia.

Carga tributária sobre a mineração

Para o ano fiscal de 2025, o governo mexicano propôs ao Congresso o aumento das taxas de mineração na iniciativa da Lei da Receita Federal.

O Ministério da Fazenda propôs aumentar as taxas especiais e extraordinárias de mineração de 7,5% para 8,5% e de 0,5% para 1%, respectivamente.

No final de 2013, uma nova Lei de Imposto de Renda mexicana foi promulgada e entrou em vigor em 1º de janeiro de 2014.

As principais disposições da reforma tributária mexicana consistem em: