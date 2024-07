As 5 novas minas de ouro no México em 2024

A Câmara Mexicana de Minas (Camimex) destacou cinco novas minas de ouro no México que entrarão em funcionamento em 2024.O primeiro destes projectos é Tahuehueto, propriedade da Luca Mining, localizada no estado de Durango.Tahuehueto exigirá um investimento de 46,8 milhões de dólares, com uma vida útil de 10,9 anos e uma produção de 26.000 onças. Em segundo lugar está o projeto Terronera Endeavour, onde a Endeavour Silver planeia investir 230 milhões de dólares.Embora a produção prevista para esta mina, situada em Jalisco, seja de 33 000 onças, a sua esperança de vida é de 10 anos.Cerro Caliche planeia investir 15,5 milhões de dólares no seu projeto Sonoro Gold, localizado em Sonora, com uma vida útil de 9,0 anos e uma produção de 33 100 onças.

Novas minas de ouro

A Torex Gold planeia investir 874,5 milhões de dólares no seu projeto Media Luna, localizado no estado de Guerrero, com uma vida útil estimada em 11,8 anos e 274 500 onças.Por último, o projeto Santana (expansão), propriedade da Minera Alamos, está localizado em Durango, com um investimento estimado em 15 milhões de dólares, uma vida útil de 9 anos e uma produção de 15 000 onças.

Outros projectos

No projeto de ouro Cerro Caliche da Sonoro Gold, foi realizada uma nova Avaliação Económica Preliminar (PEA) em outubro de 2023. Esta avaliação mostra que uma exploração mineira a céu aberto é possível. Teria uma vida útil de nove anos e produziria 297.575 onças de ouro. O investimento do projeto é de 15,5 milhões de dólares. Espera-se que comece no terceiro trimestre de 2024.Separadamente, a Minera Alamos informou que, no segundo trimestre de 2023, concluiu a documentação de licenciamento para o seu projeto de ouro “Cerro de Oro” em Zacatecas. Entretanto, está a planear trabalhos metalúrgicos adicionais e perfurações para definir o plano operacional final. A engenharia detalhada para o desenvolvimento da mina já está em andamento. A empresa solicitou um financiamento de US$ 25 milhões para a construção em 2024. Espera-se que a produção anual seja de 58.400 onças, com uma vida útil de 8,2 anos e um investimento inicial de US$ 28 milhões.