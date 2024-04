Send an email

Demandes d’asile au Canada: le Mexique et l’Inde en tête de liste

Selon les données du Ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, le Mexique et l’Inde sont en tête de liste des pays ayant présenté le plus grand nombre de demandes d’asile au Canada en 2023.

Les demandes émanant de citoyens du Mexique se sont élevées à 23,910, suivies de celles de citoyens de l’Inde (11,285), du Nigéria (9,155), de la Turquie (6,385) et de la Colombie (6,040).

Le 29 février 2024, le gouvernement a modifié les conditions de voyage des ressortissants mexicains, qui représentaient 17% de l’ensemble des demandes d’asile en 2023.

Si la plupart d’entre eux continueront à pouvoir se rendre au Canada sans visa, certains ressortissants mexicains ne pourront plus le faire. Ils devront désormais demander un visa de visiteur canadien.

Cette mesure fait suite à l’augmentation du nombre de demandes d’asile déposées par des ressortissants mexicains qui sont rejetées, retirées ou abandonnées.

Ces dernières années, les ressortissants mexicains représentaient la principale source de demandes d’asile au Canada.

Demandes d’asile

Selon le gouvernement canadien, l’immigration enrichit la société, la culture et l’économie canadiennes, mais la combinaison d’immigration temporaire et permanente observée l’année dernière a mis à l’épreuve la capacité du Canada à accueillir et à intégrer correctement les nouveaux arrivants dans la société canadienne.

Le gouvernement a pris des mesures pour mieux gérer les pressions migratoires temporaires tout en modérant le rythme de son plan de niveaux d’immigration.

Dans le cadre du Plan des niveaux d’immigration 2024-2026, le gouvernement a soigneusement modéré l’admission de nouveaux résidents permanents, s’orientant vers une approche à long terme qui cherche à trouver un équilibre entre la satisfaction des impératifs économiques et l’amélioration de la capacité des communautés à accueillir et à intégrer efficacement les immigrants.

Immigrants

Récemment, le gouvernement a également annoncé qu’il réduirait la proportion de résidents temporaires à 5% de la population totale au cours des trois prochaines années. Cela se traduira par une diminution d’environ 600,000 résidents temporaires au Canada par rapport aux niveaux actuels.

Il est essentiel de normaliser les niveaux d’immigration permanente et temporaire pour garantir que les nouveaux arrivants disposent des opportunités et du soutien social dont ils ont besoin pour réussir lorsqu’ils arrivent au Canada.