Demandes d’adhésion au PTPGP: personne ne se prononce pour la Chine ou Taïwan

En ce qui concerne les demandes d’adhésion de la Chine ou de Taïwan au PTPGP, aucun pays membre du bloc commercial ne s’est prononcé, selon le gouvernement canadien.

Le PTPGP (Partenariat transpacifique global et progressiste) est composé de l’Australie, du Brunei, du Chili, du Japon, de la Malaisie, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, du Pérou, de Singapour, du Royaume-Uni et du Viêt Nam.

Le Canada présidera la Commission du PTPGP en 2024.

Demandes d’adhésion au PTPGP

Outre ces deux économies, l’Indonésie, l’Équateur, le Royaume-Uni, l’Uruguay et la Corée du Sud ont également demandé à adhérer à l’accord commercial.

La Chine et Taïwan ont déposé leur demande d’adhésion en septembre 2021. Le gouvernement canadien a notamment déclaré qu’il n’avait pas pris position sur les demandes de Taïwan ou de la Chine. Il a ajouté que les autres parties au PTPGP ne l’ont pas fait non plus.

Les parties au PTPGP, dont le Canada, soutiennent l’élargissement de l’accord aux économies qui satisfont aux «principes d’Auckland», c’est-à-dire qui sont désireuses et capables de respecter les normes élevées du PTPGP et les engagements ambitieux en matière d’accès au marché, qui ont démontré qu’elles respectaient leurs engagements commerciaux existants et qui sont en mesure de parvenir à un consensus entre les parties au PTPGP.

Royaume-Uni

Le 1er février 2021, le Royaume-Uni a officiellement demandé à adhérer au PTPGP. Plus tard, le 31 mars 2023, les négociations entre le Royaume-Uni et les membres de l’accord ont été conclues. Enfin, le 16 juillet 2023, les membres du PTPGP ont officiellement approuvé l’adhésion du Royaume-Uni.

À l’heure actuelle, le Royaume-Uni devrait rejoindre le bloc après la ratification de l’accord par chacun des États membres et par le Royaume-Uni lui-même. Cet accord ne se contente pas d’éliminer les droits de douane sur les marchandises. Il comprend également des engagements de libéralisation des services et des investissements. En outre, il fixe des règles dans des domaines clés tels que la propriété intellectuelle, le commerce électronique et l’environnement.

Le PTPGP vise à favoriser l’innovation, la productivité et la compétitivité. À cette fin, il aborde des questions émergentes telles que l’économie numérique et le rôle des entreprises publiques dans l’économie mondiale. Il intègre également de nouveaux éléments visant à garantir des avantages pour les économies à tous les niveaux de développement et pour les entreprises de toutes tailles. Il énonce également des engagements spécifiques axés sur le renforcement des capacités commerciales et le développement.