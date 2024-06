Declaração Integrada de Importação no Canadá

A Declaração Integrada de Importação (DII) é utilizada em 90,8% dos casos de autorização de saída de mercadorias importadas para o Canadá.

No Canadá, a Canadian Border Services Agency (CBSA) é responsável pela aplicação da legislação aduaneira e informa os operadores das alterações propostas às suas políticas e procedimentos através de avisos aduaneiros.

As informações contidas nos avisos aduaneiros e que servem de referência são incorporadas em memorandos departamentais, também designados D-memos, que estão organizados em 23 categorias.

Declaração Integrada de Importação

A CBSA emite decisões antecipadas sobre a classificação pautal, a avaliação e a origem (com o consentimento do requerente) e oferece cinco opções de apresentação de pedidos para obter a libertação de mercadorias importadas do controlo aduaneiro, incluindo a IID, uma das opções de serviço disponíveis ao abrigo da iniciativa Janela Única do Canadá (SWI).

O IID exige a apresentação de dados sobre:

Impostos e direitos

Classificação pautal.

Identificação do importador e do exportador.

Descrição e valor das mercadorias.

Condições de venda e condições de entrega.

País de origem e destino final.

Certificados e licenças.

Opções

A SWI permite que os importadores ou os prestadores de serviços aduaneiros apresentem todas as informações e documentos de importação exigidos pela CBSA e por nove outros departamentos e agências governamentais participantes (PGA), que representam 38 programas governamentais.

O número de PGA que participam na SWI não se alterou nos últimos cinco anos e, de acordo com as autoridades, não há planos para o fazer.

Os dados fornecidos pelas autoridades para o período de janeiro a dezembro de 2023 mostram que a IID é, de longe, a opção de serviço de libertação mais utilizada, com 90,8% das libertações, seguida da PARS com 4,8%, da RMD com 1%, da CSA com 3,2% e do formulário B3-3 com o restante.

Nos últimos cinco anos, a CBSA tomou medidas para racionalizar os seus sistemas electrónicos para obter a autorização de saída de mercadorias.

Mais especificamente, em agosto de 2020, a CBSA retirou duas opções de serviço de autorização de saída antigas que tinham apoiado três programas AMP e substituiu-as pelo IID.

O IID é agora o único sistema eletrónico para obter a autorização de saída de mercadorias ao abrigo destes três programas.