Os 5 tipos de direitos aduaneiros mais utilizados na OMC

Os direitos aduaneiros mais utilizados na Organização Mundial do Comércio (OMC) são os seguintes: ad valorem, aplicados, «puro incómodo», específicos e Nação Mais Favorecida (NMF).

Direitos aduaneiros

Apresentamos de seguida as suas definições:

Ad valorem

Calculado como uma percentagem do preço.

Aplicados

Direitos que são efetivamente aplicados às importações. Podem ser inferiores aos direitos consolidados.

Direito de «incómodo» puro

Um direito pautal tão baixo que o custo da sua cobrança para o Estado excede as receitas que gera.

Por vezes, não tem qualquer efeito protetor; alguns países defendem a sua aplicação como necessária para aumentar as receitas.

Específica

Taxa pautal expressa como um montante monetário específico por unidade de quantidade, por exemplo, 100 dólares por tonelada.

NMF

Tarifa normal não discriminatória aplicada às importações (exclui as tarifas preferenciais no âmbito de acordos de comércio livre e outros regimes de contingentes ou tarifas).

A ter em conta nos direitos aduaneiros mais utilizados

A OMC é uma organização internacional de 164 membros que foi criada para supervisionar e administrar as regras do comércio mundial, servir de fórum para as negociações de liberalização do comércio e resolver litígios.

Cada membro da OMC concordou em estabelecer tarifas consolidadas como parte dos seus compromissos para aderir à OMC.

Esta é a taxa máxima que cada membro da OMC pode aplicar da tarifa NMF para uma determinada linha de produtos.

Por conseguinte, os direitos consolidados não são necessariamente a taxa que um membro da OMC aplica na prática aos produtos de outro membro.

Por outras palavras, os membros têm a flexibilidade de aumentar ou diminuir os seus direitos aduaneiros (de forma não discriminatória), desde que não os aumentem acima dos seus níveis consolidados.

Se um membro da OMC aumentar os direitos aduaneiros aplicados para além do seu nível-limite, os outros membros da OMC podem levar o país a um processo de resolução de litígios.

De acordo com o Banco Mundial, a diferença entre os direitos aduaneiros consolidados e os direitos NMF aplicados é conhecida como «excesso de direitos consolidados».

Os economistas do comércio argumentam que um elevado excesso de direitos vinculativos torna as políticas comerciais do país menos previsíveis.

Finalmente, esta diferença tende a ser pequena, em média, nos países industrializados e, muitas vezes, bastante grande nos países em desenvolvimento.