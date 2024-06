Décarbonisation du transport de marchandises: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz a accéléré la décarbonisation du transport en lançant trois nouveaux modèles de camions.

L’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’atténuer le changement climatique.

Tout d’abord, les modèles des séries eActros 300/400 et eEconic sont déjà livrés aux clients en Europe.

L’entreprise propose une gamme complète de poids lourds, de l’Actros pour les longs trajets à l’Arocs pour les applications de construction.

Décarbonisation du transport

Pour la première fois, Mercedes-Benz a présenté au public le poids lourd longue distance eActros 600 à batterie en 2023.

L’entreprise a programmé le début de la production en série de ce camion pour la fin de l’année 2024.

Parallèlement, Mercedes-Benz poursuit le développement du camion GenH2 à pile à combustible.

Pour ce projet, l’objectif est d’être prêt pour la production en série dans la seconde moitié de la décennie.

Mercedes-Benz travaille avec plusieurs partenaires pour faire avancer le développement des infrastructures de recharge et de ravitaillement pour les véhicules électriques à batterie et les véhicules à hydrogène en Europe.

Profil

En 2023, Daimler Truck a vendu 526,053 unités dans le monde, soit une augmentation de 1% en glissement annuel.

Dans le même temps, ses revenus se sont élevés à 55,89 milliards d’euros, soit une hausse de 10% par rapport à 2022.

Et son bénéfice net a augmenté de 44% pour atteindre 3,971 millions d’euros entre 2022 et 2023.

Parmi ses filiales, Mercedes-Benz est la marque de camions la plus vendue dans la région EU30 (Union européenne, Royaume-Uni, Suisse et Norvège).

Ce segment développe, produit et distribue les camions de marque Mercedes-Benz en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

Il gère également les ventes de camions FUSO en Europe et en Amérique latine.

Sa gamme de produits couvre les camions légers, moyens et lourds, y compris les véhicules spéciaux.

À noter: les camions sont essentiels pour le transport des marchandises à l’échelle locale, régionale et internationale. Ils transportent un large éventail de produits, depuis les denrées alimentaires et les biens de consommation jusqu’aux matières premières et aux composants industriels.

Les camions Mercedes-Benz sont utilisés pour une variété d’applications, telles que le transport longue distance, la distribution lourde, le transport régional, la livraison urbaine, les services municipaux, les véhicules commerciaux tout-terrain et la logistique.

Le segment fabrique également ses propres groupes motopropulseurs sur plusieurs sites de production en Allemagne et au Brésil.