Débit global de conteneurs dans le monde

Le débit global de conteneurs a enregistré une baisse de 2,5% en 2023 par rapport à 2022.

Cet indicateur a ainsi atteint des volumes estimés à 820 millions d’équivalents 20 pieds (EVP).

Le débit global de conteneurs indique le nombre de conteneurs déplacés dans les ports. Il comprend le chargement, le déchargement et les transferts intérieurs, et reflète la capacité et l’efficacité des ports.

GenFlat Holdings a indiqué que la baisse marginale en 2023 reflète une période d’ajustement après l’augmentation des volumes commerciaux induite par la pandémie.

GenFlat Holdings est une start-up qui a mis au point un conteneur maritime pliable plus durable, qui remplace les conteneurs maritimes standard traditionnels.

La société exerce des activités de vente et de location de conteneurs et fournit son conteneur maritime breveté principalement à des compagnies maritimes dans le cadre de diverses structures de location à court et à long terme.

Débit global de conteneurs

En 2023, les volumes mondiaux de transport par conteneurs ont connu des hauts et des bas, ce qui témoigne d’un environnement économique plus large.

La même année, environ 3,9 millions d’EVP de conteneurs ont été ajoutés à la flotte mondiale. Le volume total d’EVP loués continue d’augmenter.

D’autre part, la demande mondiale totale de transport maritime par conteneurs s’élevait à 233,6 millions d’EVP en 2023 (y compris le transport terrestre) selon le Drewry Container Forecaster en décembre 2023.

Ce terme fait référence à la quantité totale de marchandises ou de fret qui doit être transportée par le système mondial de transport par conteneurs.

La demande mondiale de conteneurs a connu une croissance régulière et résistante. Depuis 2000, elle a maintenu un taux de croissance annuel composé de 5,5%, selon Drewry. Cette augmentation est due à plusieurs facteurs.

Transports maritimes

D’une part, ce sont les facteurs économiques qui alimentent cette demande. Il s’agit notamment de la croissance du PIB, de la conteneurisation et de la production industrielle. D’autre part, des facteurs non économiques tels que la géopolitique, les préférences des consommateurs et les changements démographiques jouent également un rôle.

Les conteneurs maritimes intermodaux constituent un mode de transport sûr et rentable. Ils permettent d’acheminer des matières premières, des composants et des produits finis en utilisant plusieurs modes de transport.

En outre, la manutention automatisée des conteneurs accélère le chargement et le déchargement des navires. Cela permet de mieux utiliser les équipements de transport et de réduire les temps de transit.

Enfin, les conteneurs scellés protègent les marchandises. Ils contribuent à réduire les dommages, les pertes et les vols de marchandises pendant le transport.