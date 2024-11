Crescimento econômico mundial em 2024

O crescimento econômico mundial acelerou marginalmente no segundo trimestre de 2024, de acordo com dados da Oxford Economics.

Depois de crescer 2,7% no primeiro trimestre, o produto interno bruto (PIB) global aumentou 2,8% no segundo trimestre de 2024.

Enquanto as economias avançadas cresceram 2,0%, em comparação com 1,3% no primeiro trimestre de 2024, o crescimento dos mercados emergentes desacelerou de 4,6% para 3,9%.

De acordo com as projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI), depois de crescer 3,3% em 2023, a economia global crescerá 3,2% em 2024 e 2025.

Essa tendência tem como pano de fundo as pressões inflacionárias e a complexa resolução dos choques econômicos pós-pandemia.

Crescimento econômico mundial

Os bancos centrais de todo o mundo continuam a caminhar em uma linha tênue de aperto monetário, ajustando as taxas de juros para conter a inflação e, ao mesmo tempo, tentando mitigar os impactos nas economias domésticas.

O índice do dólar norte-americano, depois de apresentar volatilidade em 2022, manteve um desempenho relativamente estável ao longo de 2023, com pequenas flutuações que refletem as incertezas econômicas atuais.

O produto interno bruto (PIB) dos EUA cresceu 3,0% no segundo trimestre de 2024, em uma base anualizada. Esse aumento foi maior do que o de 1,4% registrado no primeiro trimestre. Além disso, os gastos com equipamentos comerciais foram mais fortes do que o esperado. Ao mesmo tempo, os gastos dos consumidores também superaram as previsões iniciais.

Por outro lado, a economia da China apresentou uma desaceleração no segundo trimestre de 2024. O crescimento caiu para 4,5%, em termos anualizados, depois de atingir 7,6% no primeiro trimestre. Embora o governo tenha introduzido medidas de estímulo fiscal, elas não alcançaram os resultados esperados. Ao mesmo tempo, as exportações de mercadorias cresceram significativamente. Mas os gastos dos consumidores continuaram fracos.

PIB global

O Goldman Sachs informou que a economia mundial registrou crescimento em 2023. No entanto, ela enfrentou desafios contínuos devido a preocupações macroeconômicas e geopolíticas. Ao longo do ano, as preocupações com a inflação persistente e as perspectivas econômicas dominaram as perspectivas.

No entanto, essas preocupações começaram a diminuir gradualmente. Por um lado, as medidas de inflação mostraram melhorias progressivas. Por outro lado, aumentaram as expectativas de um pouso suave para a economia dos EUA. Esse otimismo foi apoiado pela desaceleração do aperto da política monetária. Ambos os fatores ajudaram a reforçar a confiança do mercado.