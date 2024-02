Send an email

Crescimento do PIB e nearshoring: a OCDE vê oportunidades no México

O crescimento do PIB e o nearshoring estão a abrir novas oportunidades no México, afirmou a OCDE num relatório publicado na terça-feira.

De um modo geral, na opinião da OCDE, a economia está a navegar bem num ambiente económico global incerto.

Embora a inflação de base seja persistente, a inflação global está a diminuir gradualmente.

«O México começou a beneficiar do nearshoring, mas para explorar plenamente o seu potencial, é necessário enfrentar desafios de longa data, como a baixa produtividade e a elevada desigualdade», afirmou a OCDE.

Do seu ponto de vista, o crescimento tem-se mantido bem graças à resiliência da procura interna, enquanto o consumo é apoiado por um mercado de trabalho forte.

Enquanto o investimento tende a aumentar, apoiado por projectos de infra-estruturas públicas no sul e pelo investimento privado em maquinaria, as exportações mantiveram-se dinâmicas.

Crescimento do PIB

A política monetária do México reagiu de forma decisiva à elevada inflação. A inflação global abrandou e a inflação de base, embora mais persistente, também diminuiu gradualmente, embora a inflação dos serviços continue a ser elevada. Por outro lado, a forte valorização do peso contribuiu para conter a inflação.

Para a OCDE, o crescimento do PIB deverá abrandar para 2,5% em 2024; a procura interna sustentará o crescimento e as exportações serão afectadas pelo abrandamento nos EUA.

A OCDE previu igualmente que a inflação global e a inflação de base continuarão a desacelerar.

Um abrandamento mais pronunciado nos EUA e uma inflação mais persistente do que o previsto, que exigirá a manutenção de taxas mais elevadas durante mais tempo, são os principais riscos de abrandamento.

Do lado positivo, a atual reconfiguração das cadeias de valor mundiais poderá impulsionar o investimento mais do que o previsto.

A política orçamental tem um forte historial de cumprimento dos objectivos orçamentais e de manutenção de uma dívida pública baixa.

No entanto, a OCDE afirmou que são necessárias receitas fiscais mais elevadas para manter a prudência orçamental e dar resposta a importantes necessidades de despesa em domínios que aumentam a produtividade, como a educação, as infra-estruturas, as transições digital e ecológica e a luta contra a corrupção e a criminalidade.