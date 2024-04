Crescimento do PIB do México em 2024: entre 2% (UNCTAD) e 2,4% (FMI)

O crescimento do PIB do México será de 2% em 2024, de acordo com as projecções da CNUCED, e de 2,4% de acordo com as estimativas do FMI.

Na perspetiva da CNUCED, o México beneficiou da resiliência da economia dos EUA em 2023, embora a queda dos preços do petróleo tenha contribuído para um défice da balança corrente e afetado negativamente as receitas públicas.

O governo deu prioridade à contenção do défice, enquanto o banco central aumentou as taxas de juro no início do ciclo inflacionista, antes de começar a reduzi-las no início de 2024.

Neste contexto, a CNUCED prevê que a economia mexicana registe um crescimento moderado de 2% em 2024.

Crescimento do PIB

Por seu lado, o FMI estima que a economia mexicana crescerá 2,4% em 2024, apoiada pela expansão fiscal, antes de abrandar para 1,4% em 2025, uma vez que o governo deverá adotar uma política fiscal mais restritiva. A previsão para o México é revista em baixa devido a resultados mais fracos do que o previsto para o final de 2023 e início de 2024, com uma contração na indústria transformadora.

Em 2023, a economia mexicana associou três anos de crescimento acima da média, com uma taxa de crescimento anual de 3,2%.

De facto, desde o terceiro trimestre de 2022, o PIB tem ultrapassado consecutivamente o seu máximo histórico em cada trimestre, situação que não se tinha verificado nos últimos oito anos.

No entanto, no quarto trimestre de 2023 registou-se um abrandamento face ao trimestre anterior, de tal forma que a sua taxa de crescimento foi a mais baixa do ano.

Deslocalização

De acordo com o Ministério das Finanças e do Crédito Público (SHCP), o desempenho da economia deveu-se aos elevados níveis de investimento, num ambiente de estabilidade macroeconómica, política e social, que continua a gerar elevada confiança empresarial.

Só o investimento privado cresceu 19,5 por cento em 2023, a taxa mais elevada desde 1996, ano em que se iniciaram os registos.

Esta dinâmica foi também gerada por alterações nas tendências globais do comércio e pelo fenómeno da deslocalização de empresas.

Por seu lado, o investimento público registou dois anos de crescimento, fruto do efeito das obras públicas de refinação de petróleo e do aumento da conetividade na região sul-sudeste do país.