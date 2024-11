Costa Rica dobra as importações de ração para animais de estimação

A Costa Rica dobrou suas importações de ração para animais de estimação (cães e gatos) nos últimos cinco anos.

Essas compras externas aumentaram de US$ 37,4 milhões em 2018 para US$ 80 milhões em 2023.

O aumento acumulado nesse período de cinco anos foi de 114%, de acordo com dados do Procomer e do Banco Central da Costa Rica.

A Global Affairs Canada destacou que o mercado de importação de alimentos para animais de estimação (incluindo animais de fazenda) para a Costa Rica representa uma oportunidade para as empresas exportadoras canadenses.

“É um mercado em crescimento. Sessenta por cento dos costarriquenhos têm um animal de estimação e cuidam dele adequadamente, e é comum que eles façam alimentação especializada e visitas frequentes ao veterinário”, disse em um documento informativo.

Importações de ração para animais de estimação

De acordo com a Universal Corporation, o tamanho do mercado global de alimentos para animais de estimação excederá US$ 100 bilhões até 2023.

Do ponto de vista da empresa, com a crescente redefinição do termo “família” para incluir os animais de estimação, há cada vez mais oportunidades no mercado.

Dessa forma, a Universal Corporation acredita que os consumidores valorizarão ingredientes de qualidade humana e ofertas saudáveis e gourmet para seus animais de estimação.

A empresa acrescentou que sua plataforma está bem posicionada para aproveitar a crescente demanda do mercado final por alimentos para animais de estimação, bem como outros produtos naturais e de rótulo limpo nos mercados finais que atende.

Exportadores para a Costa Rica

A Costa Rica faz parte da crescente tendência global de consumo de alimentos para animais de estimação.

As importações costa-riquenhas de ração para cães e gatos, em milhões de dólares, são mostradas abaixo:

2018 : 37.4.

2019 : 44.4.

2020 : 55.8.

2021 : 72.1.

2022 : 78.6.

2023: 80.0.

O maior exportador desses produtos para o mercado da Costa Rica em 2023 foram os Estados Unidos, com 33,2 milhões de dólares.

Em seguida, vieram México (US$ 25,1 milhões), Honduras (US$ 14,7 milhões), Brasil (US$ 2,1 milhões) e Canadá (US$ 2,0 milhões).

A Freshpet Inc. acredita que os gastos com alimentos para animais de estimação na América do Norte continuarão a aumentar.

O mercado de alimentos para animais de estimação tem demonstrado resiliência nos últimos anos, pois os consumidores continuam a gastar com seus animais de estimação mesmo durante as crises econômicas.