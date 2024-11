Importações mundiais de alimentos para cães e gatos: expansão

As importações mundiais de alimentos para cães e gatos continuaram a se expandir nos últimos quatro anos.

Globalmente, os fatores competitivos no setor de alimentos para animais de estimação são diversos. Eles incluem a qualidade do produto e os ingredientes usados. Além disso, o conhecimento e a fidelidade à marca desempenham um papel fundamental, e é importante oferecer uma ampla variedade de produtos.

Alimentos para cães e gatos

A embalagem e o design do produto influenciam a percepção do consumidor. Por outro lado, a reputação da marca tem um impacto significativo. Preço, publicidade e promoções são elementos essenciais para competir. Por fim, as alegações nutricionais agregam valor e atraem compradores interessados na saúde de seus animais de estimação.

A seguir, a tendência das compras estrangeiras globais de alimentos para cães e gatos, em milhões de dólares, de acordo com dados da Organização Mundial do Comércio (OMC):

2019 : 14,925.

2020 : 17,549.

2021 : 20,021.

2022 : 23,166.

2023: 24,739.

Animais de estimação

De acordo com a Freshpet, os gastos com ração para animais de estimação na América do Norte continuarão a crescer. Esse aumento seguirá um ritmo semelhante ao dos anos anteriores. Além disso, o mercado de alimentos para animais de estimação tem se mostrado resiliente. Mesmo em tempos de crise econômica, os consumidores priorizam o bem-estar de seus animais de estimação.

A Freshpet se concentra principalmente no mercado americano de alimentos para cães e gatos. Nos Estados Unidos, há aproximadamente 86,9 milhões de residências com animais de estimação. Isso equivale a 66% de todas as residências do país. De acordo com a Associação Americana de Produtos para Animais de Estimação, mais de 111,6 milhões de cães e gatos vivem nessas residências.

Por outro lado, uma pesquisa da Packaged Facts revela um fato interessante. Entre 92 e 96% dos donos de animais de estimação nos Estados Unidos consideram seus animais de estimação como membros da família.

A Freshpet enfrenta uma forte concorrência no setor. Algumas das principais empresas incluem a Nestlé Purina Pet Care, a J.M. Smucker Company, a Hill’s Pet Nutrition, a Mars Pet Care, a General Mills Pet e a Post Consumer Brands. Além disso, a empresa concorre com marcas regionais de nicho que operam em mercados específicos. Também enfrenta o crescimento de novas marcas congeladas diretas ao consumidor.