Corée du Sud: compte courant et PIB

Selon les données préliminaires, la Corée du Sud a enregistré un excédent du compte courant de 16,6 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2023.

L’excédent du compte courant au cours des neuf premiers mois de 2023 a diminué par rapport à l’excédent du compte courant de 25,8 milliards de dollars au cours de la période correspondante de 2022, principalement en raison d’une augmentation du déficit du compte des services et d’une diminution de l’excédent du compte des biens, dont les effets ont été largement compensés par une augmentation de l’excédent du compte des revenus.

Toujours selon les données préliminaires, la croissance du PIB sud-coréen au cours des neuf premiers mois de 2023 a été de 1,4% en prix chaînés de 2015.

Ce résultat est principalement dû à une augmentation des dépenses de consommation agrégées du secteur privé et des administrations publiques de 2,1%, à une augmentation de la formation brute de capital fixe de 2,2% et à une augmentation des exportations de biens et de services de 0,5%, dont les effets ont été partiellement compensés par une augmentation des importations de biens et de services de 2,8%, chacune par rapport à la période correspondante de 2022.

Compte courant

Selon les données préliminaires, la Corée du Sud a enregistré un déficit commercial de 19,8 milliards USD au cours des neuf premiers mois de 2023.

D’une part, les exportations ont diminué de 11,5% pour s’établir à 464,2 Mds USD au cours des neuf premiers mois de 2023, contre 524,5 Mds USD au cours de la période correspondante de 2022, principalement en raison d’une détérioration des conditions économiques intérieures des principaux partenaires commerciaux de la Corée du Sud et d’un ralentissement de l’industrie des semi-conducteurs.

À l’inverse, les importations ont diminué de 12,6% pour atteindre 484,0 Mds USD au cours des neuf premiers mois de 2023, contre 553,7 Mds USD au cours de la période correspondante de 2022, principalement en raison d’une baisse des prix de l’énergie et des matières premières, qui a également entraîné une diminution des prix unitaires d’autres matières premières importantes.

Économie

Selon les données préliminaires, la croissance du PIB en 2022 a été de 2,6% aux prix chaînés de 2015, les dépenses de consommation agrégées du secteur privé et des administrations publiques ayant augmenté de 4,1% et les exportations de biens et services de 3,4 %, ce qui a plus que compensé une augmentation des importations de biens et services de 3,5% et une baisse de la formation brute de capital fixe de 0,5%, dans chaque cas par rapport à 2021.