Controlos das exportações dos EUA

Os Estados Unidos aumentaram significativamente os controlos das exportações por razões de segurança nacional e de política externa.Fazem-no também para evitar a proliferação de armas.Estes controlos baseiam-se em regulamentos que restringem a exportação de determinados produtos, serviços e tecnologias.De acordo com a Onto Innovation, nos últimos anos, o governo dos EUA alargou consideravelmente os controlos das exportações de determinadas tecnologias e produtos para determinados mercados. Este facto tem-se verificado, em particular, nas exportações de semicondutores e outras tecnologias avançadas para a China.Por exemplo, o Departamento de Comércio dos EUA impôs controlos sobre a transferência de certos produtos e tecnologias para “utilizadores finais militares” na China. Além disso, existem restrições à transferência de produtos para determinadas empresas, como a Huawei Technologies Co., Ltd. e as suas filiais.

Controlos das exportações

Mais recentemente, em 2022, o Departamento de Comércio impôs novos controlos à exportação nas indústrias chinesas de semicondutores, computação avançada e fabrico de supercomputadores. Também em 2022, o Departamento de Comércio acrescentou várias empresas na China à Lista Não Verificada e à Lista de Entidades do Regulamento de Administração das Exportações (EAR). Entre estas empresas encontra-se a Yangtze Memory Technologies Co., Ltd (YMTC). Em outubro de 2023, o Departamento de Comércio reviu e alargou os controlos das exportações de 2022.

Armas nucleares

Os Estados Unidos, em muitos casos, cooperam com outros países para limitar a exportação de artigos de defesa e de dupla utilização. Esta cooperação ajuda a evitar a proliferação de armas nucleares, químicas e biológicas e de tecnologias conexas. A Lei de Reforma do Controlo das Exportações de 2018 é fundamental para controlar estes e outros produtos de utilização militar menos sensíveis.Os controlos das exportações abrangem igualmente os países que enfrentam sanções económicas dos EUA. Durante o período em análise, o sistema de controlo das exportações sofreu várias alterações. Por exemplo, estes ajustamentos incluem o controlo de munições, bens e tecnologias de dupla utilização, tecnologia de mísseis e sanções e embargos a determinados países ou entidades. Entre abril de 2020 e junho de 2021, foram impostas restrições temporárias à exportação de determinados recursos médicos e de saúde essenciais devido à pandemia de COVID-19.