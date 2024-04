Controlos das exportações de produtos militares de utilização final nos EUA

Send an email

O Gabinete da Indústria e Segurança (BIS) do Departamento de Comércio dos EUA destacou alguns dos seus resultados no controlos das exportações de produtos finais militares.

No essencial, o BIS implementou controlos de utilização final militar para evitar exportações que reforçassem as capacidades militares de países com interesses anti-EUA, incluindo a República Popular da China, a Rússia, a Venezuela e a Birmânia.

Em 17 de outubro de 2023, o BIS publicou regras atualizadas de controlo das exportações de produtos informáticos avançados e de equipamento de fabrico de semicondutores, incluindo o estabelecimento de parâmetros mais rigorosos sobre as restrições existentes em matéria de chips, que se destinam a reforçar e a melhorar os controlos impostos em 7 de outubro de 2022.

Posteriormente, em janeiro de 2023, o Japão e os Países Baixos, onde se encontram alguns dos fabricantes de equipamento de semicondutores mais avançados do mundo, anunciaram também que tinham acordado restringir as exportações de equipamento avançado de fabrico de pastilhas para a China.

Controlos das exportações

Entre os resultados destacados pelo BIS, por exemplo, as exportações dos EUA para a Rússia em categorias de itens sujeitos aos requisitos de licenciamento do BIS diminuíram 96% em número de remessas e 91,7% em valor em comparação com o mesmo período de 21 de setembro de 2020 a 23 de fevereiro de 2022.

Globalmente, as exportações dos EUA para a Rússia diminuíram 88,5% em valor durante o mesmo período.

Na sequência das primeiras medidas no AF de 2022, o BIS adoptou requisitos de licenciamento e proibições adicionais para apoiar a Ucrânia, restringindo o fluxo de produtos de origem americana para a Rússia e a Bielorrússia.

O BIS conseguiu este objetivo alargando o âmbito das sanções ao sector industrial russo de modo a incluir artigos de nível inferior potencialmente úteis para as capacidades de produção de armas químicas e biológicas da Rússia e artigos necessários para capacidades avançadas de produção e fabrico em indústrias relevantes.

Países aliados

O BIS alargou os requisitos de licenciamento para os artigos destinados a entidades designadas como “utilizadores finais militares” e “utilizadores finais de informações militares” russos e bielorrussos em qualquer parte do mundo, a fim de diminuir a capacidade de ambos os países para conduzirem actividades relacionadas com a guerra.

Estes requisitos de licenciamento incluem agora artigos de fabrico estrangeiro produzidos com software e tecnologia de origem americana.

O BIS actualizou e reviu os seus requisitos e proibições de licenciamento para os alinhar com os da União Europeia e dos países aliados.