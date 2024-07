Contrôles des exportations aux États-Unis

Les États-Unis ont considérablement renforcé les contrôles des exportations pour des raisons de sécurité nationale et de politique étrangère.Ils le font également pour prévenir la prolifération des armes.Ces contrôles reposent sur des réglementations qui limitent l’exportation de certains produits, services et technologies.Selon Onto Innovation, ces dernières années, le gouvernement américain a considérablement renforcé les contrôles à l’exportation de certaines technologies et de certains produits vers certains marchés. C’est notamment le cas des exportations de semi-conducteurs et d’autres technologies de pointe vers la Chine.Par exemple, le Ministère américain du commerce a imposé des contrôles sur le transfert de certains produits et technologies à des « utilisateurs finaux militaires » en Chine. En outre, il existe des restrictions sur le transfert de produits à certaines entreprises, telles que Huawei Technologies Co. et ses filiales.

Contrôle des exportations

Plus récemment, en 2022, le département du commerce a imposé de nouveaux contrôles à l’exportation sur les industries chinoises de fabrication de semi-conducteurs, d’ordinateurs avancés et de superordinateurs. Toujours en 2022, le département du commerce a ajouté plusieurs entreprises chinoises à la liste des entités non vérifiées et à la liste des entités des règlements d’administration des exportations (EAR). Parmi ces entreprises figure Yangtze Memory Technologies Co. Ltd (YMTC). En octobre 2023, le ministère du commerce a revu et étendu les contrôles à l’exportation de 2022.

Armes nucléaires

Dans de nombreux cas, les États-Unis coopèrent avec d’autres pays pour limiter les exportations d’articles de défense et de biens à double usage. Cette coopération contribue à prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et des technologies connexes. La loi de 2018 sur la réforme du contrôle des exportations permet de contrôler ces articles et d’autres articles à usage militaire moins sensibles.Les contrôles des exportations couvrent également les pays faisant l’objet de sanctions économiques américaines. Au cours de la période examinée, le système de contrôle des exportations a subi plusieurs changements.

Por exemplo, esses ajustes incluem o controle de munições, bens e tecnologias de uso dual, e tecnologia de mísseis.

Par exemple, ces ajustements comprennent le contrôle des munitions, des biens et des technologies à double usage, ainsi que la technologie des missiles.

En outre, ils incluent des sanctions et des embargos sur certains pays ou entités.

Entre avril 2020 et juin 2021, des restrictions temporaires ont été imposées à l’exportation de certaines ressources sanitaires et médicales essentielles en raison de la pandémie de COVID-19.