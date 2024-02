Send an email

Main d’œuvre: nouvelles technologies et emplois

Manpower (ManpowerGroup) aide ses clients à gérer la transformation de leurs effectifs en s’adaptant aux nouvelles technologies.

Que ce soit par l’évaluation des effectifs, la formation ciblée ou la création de parcours de développement à plus long terme, l’entreprise aide les organisations et les candidats à adapter leurs compétences à l’évolution des besoins de la main-d’œuvre.

Manpower est une entreprise mondiale de services de ressources humaines dont le siège est situé à Milwaukee, dans le Wisconsin, aux États-Unis.

Les revenus de Manpower provenant des services ont diminué à un taux annuel de 4,6% en 2023, pour atteindre 18,914.5 millions de dollars.

Auparavant, en 2022, ces revenus avaient baissé de 4,3% par rapport à 2021.

Au cours des dernières années, les tendances séculaires vers une plus grande flexibilité de la main-d’œuvre ont eu un impact sur la demande de solutions et de services de main-d’œuvre innovants de Manpower dans le monde entier.

Grâce à son réseau de plus de 2,100 bureaux dans environ 75 pays et territoires, l’entreprise fait travailler chaque année des millions de personnes avec ses clients mondiaux, multinationaux et locaux dans tous les principaux segments de l’industrie.

Le bénéfice net de l’entreprise a diminué de 382,4 millions de dollars en 2021 à 373,8 millions de dollars en 2022, puis à 88,8 millions de dollars en 2023.

Manpower

Le portefeuille de services de recrutement de Manpower comprend le recrutement permanent, temporaire et contractuel de professionnels, ainsi que des postes administratifs, industriels et informatiques.

Ces services sont fournis sous les marques Manpower et Experis.

Parallèlement, son offre d’externalisation basée sur les talents, sous la marque Manpower, comprend des solutions axées sur les résultats, telles que la gestion des processus financiers et administratifs, y compris les activités des centres d’appel et des services à la clientèle.

La marque Talent Solutions est spécialisée dans l’élaboration de stratégies personnalisées en matière de main-d’œuvre et de nouvelles solutions, ainsi que dans la création de valeur ajoutée pour répondre aux besoins complexes des clients de Manpower en matière de main-d’œuvre au niveau mondial.

Les solutions

Manpower est un leader mondial dans le domaine de l’intérim et du recrutement permanent. Il offre une flexibilité stratégique et opérationnelle aux entreprises et met les personnes en contact avec un travail intéressant tout en les aidant à développer leurs compétences pour rester employables.

Grâce à sa connaissance des motivations, des compétences et du potentiel de performance de ses employés, l’entreprise propose des programmes d’apprentissage, des formations sur le terrain et des certifications basées sur le marché pour une requalification et une montée en compétences rapides à grande échelle.

Experis, pour sa part, est un leader mondial en matière de ressources professionnelles et de services de projets informatiques, spécialisé dans les applications d’entreprise, la transformation commerciale, le cloud et l’infrastructure, l’espace de travail numérique et la cybersécurité.

Alors que la transformation numérique et la pénurie de compétences se poursuivent dans le domaine technologique, Experis fournit aux talents la combinaison de compétences techniques demandées et de compétences interpersonnelles qui sont essentielles à la réussite de l’entreprise.

Enfin, Talent Solutions associe les principales offres mondiales d’externalisation des processus de recrutement (RPO), TAPFIN – Managed Service Provider (MSP) et Right Management pour fournir des capacités axées sur les données qui aident les organisations à transformer leur main-d’œuvre.

Talent Solutions aide les entreprises à trouver, gérer et développer les talents à grande échelle de manière plus efficace. De l’attraction et de l’acquisition des talents à l’amélioration, au développement et à la rétention des compétences, la société s’appuie sur sa technologie RH intégrée PowerSuite pour fournir des solutions de main-d’œuvre multi-pays à l’échelle.