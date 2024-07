Controles de exportación de Estados Unidos

Estados Unidos ha aumentado significativamente los controles de exportación por razones de seguridad nacional y objetivos de política exterior.También lo hace para prevenir la proliferación de armas.Estos controles se basan en regulaciones que restringen la exportación de ciertos productos, servicios y tecnología.Según la empresa Onto Innovation, en los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha ampliado mucho los controles de exportación de ciertas tecnologías y productos a ciertos mercados. Especialmente, esto se ha visto en las exportaciones de semiconductores y otras tecnologías avanzadas a China.Por ejemplo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha impuesto controles a la transferencia de ciertos productos y tecnologías a «usuarios finales militares» en China. Además, hay restricciones para transferir productos a ciertas empresas, como Huawei Technologies Co., y sus filiales.

Controles de exportación

Más recientemente, en 2022, el Departamento de Comercio impuso nuevos controles de exportación para las industrias chinas de fabricación de semiconductores, informática avanzada y supercomputadoras. También en 2022, el Departamento de Comercio agregó varias empresas en China a la Lista no verificada y a la Lista de entidades del Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR). Entre estas empresas se encuentra Yangtze Memory Technologies Co., Ltd (YMTC). En octubre de 2023, el Departamento de Comercio revisó y amplió los controles de exportación de 2022.

Armas nucleares

Estados Unidos, en muchos casos, colabora con otros países para limitar la exportación de artículos de defensa y productos de doble uso. Esta cooperación ayuda a prevenir la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas, además de la tecnología relacionada. La Ley de Reforma del Control de las Exportaciones de 2018 es fundamental para controlar estos productos y los de uso militar menos sensibles.El control de exportaciones también abarca a los países que enfrentan sanciones económicas de Estados Unidos. Durante el período revisado, el sistema de control de exportaciones experimentó varios cambios. Por ejemplo, estos ajustes incluyen el control de municiones, bienes y tecnologías de doble uso, tecnología de misiles, y las sanciones y embargos a ciertos países o entidades. Entre abril de 2020 y junio de 2021, se impusieron restricciones temporales a la exportación de ciertos recursos sanitarios y médicos esenciales debido a la pandemia de COVID-19.