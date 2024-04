Contrôle des exportations d’équipements militaires aux États-Unis

Send an email

Le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) du ministère américain du commerce a mis en lumière certains de ses résultats en matière de contrôle des exportations d’équipements militaires.

Essentiellement, le BIS a mis en œuvre des contrôles de l’utilisation finale à des fins militaires afin d’empêcher les exportations susceptibles de renforcer les capacités militaires de pays ayant des intérêts anti-américains, notamment la République populaire de Chine, la Russie, le Venezuela et la Birmanie.

Le 17 octobre 2023, la BIS a publié une mise à jour des règles de contrôle des exportations sur les articles informatiques avancés et les équipements de fabrication de semi-conducteurs, y compris l’établissement de paramètres plus stricts sur les restrictions existantes sur les puces, qui visent à renforcer et à améliorer les contrôles imposés le 7 octobre 2022.

Puis, en janvier 2023, le Japon et les Pays-Bas, où se trouvent certains des fabricants d’équipements de semi-conducteurs les plus avancés au monde, ont également annoncé qu’ils avaient accepté de restreindre les exportations d’équipements de fabrication de puces avancés vers la Chine.

Contrôle des exportations

Parmi les résultats mis en évidence par le BIS, par exemple, les exportations américaines vers la Russie dans les catégories d’articles soumis aux exigences de licence du BIS ont diminué de 96% en nombre d’expéditions et de 91,7% en valeur par rapport à la même période du 21 septembre 2020 au 23 février 2022.

Dans l’ensemble, les exportations américaines vers la Russie ont diminué de 88,5 % en valeur au cours de la même période.

À la suite des premières mesures prises au cours de l’exercice 2022, le BIS a adopté des exigences et des interdictions supplémentaires en matière de licences afin de soutenir l’Ukraine en limitant le flux de marchandises d’origine américaine vers la Russie et la Biélorussie.

Pour ce faire, le BIS a élargi la portée des sanctions imposées au secteur industriel russe afin d’y inclure des articles de moindre importance potentiellement utiles aux capacités de production d’armes chimiques et biologiques de la Russie, ainsi que des articles nécessaires aux capacités de production et de fabrication de pointe dans les secteurs d’activité concernés.

Pays alliés

Le BIS a élargi les exigences en matière de licences pour les articles destinés aux entités russes et biélorusses désignées comme « utilisateurs finaux militaires » et « utilisateurs finaux de renseignements militaires » partout dans le monde, afin de réduire la capacité des deux pays à mener des activités liées à la guerre.

Ces exigences en matière de licences s’appliquent désormais aux articles fabriqués à l’étranger à l’aide de logiciels et de technologies d’origine américaine.

Le BIS a mis à jour et révisé ses exigences et interdictions en matière de licences afin de les aligner sur celles de l’Union européenne et des pays alliés.