O conteúdo regional por veículo no México e nos Estados Unidos aumentou 23% em 2023 em comparação com 2019, de acordo com dados do Nuevo León Automotive Cluster.

Assim, o conteúdo regional por veículo passou de US$ 23.923 para US$ 29.457 por unidade.

Os Estados Unidos são o principal parceiro comercial e de investimentos do Canadá e do México. Os três países colocaram em vigor o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) em janeiro de 1994. Desde julho de 2020, esse acordo comercial foi substituído pelo Acordo entre o México, os Estados Unidos e o Canadá (T-MEC).

No setor automotivo, o T-MEC introduziu mudanças específicas nas regras de origem. Essas regras determinam o valor a ser agregado ou os processos a serem realizados no território de uma ou mais partes do T-MEC. Assim, uma mercadoria pode ser considerada “originária do T-MEC”.

Se uma mercadoria obtiver esse status, ela se beneficiará de tratamento preferencial. Em outras palavras, ela pode ser importada para o México, os Estados Unidos ou o Canadá sem pagar impostos.

Conteúdo regional por veículo

O T-MEC aumenta os requisitos de conteúdo regional para carros comercializados sob ele. Anteriormente, o NAFTA exigia que 62,5% do valor das peças de um carro fossem provenientes da América do Norte. Agora, o T-MEC aumenta essa porcentagem para 75%.

Além disso, de acordo com o T-MEC, os fabricantes de automóveis norte-americanos devem obter pelo menos 70% de seu aço e alumínio dos Estados Unidos, Canadá ou México. Além disso, há outra exigência: 40% a 45% dos custos de fabricação de carros importados devem ser gerados por trabalhadores que ganham pelo menos US$ 16 por hora.

Efeitos das regras de origem

A Comissão de Comércio Internacional (USITC), em seu relatório de junho de 2023, estimou que, até o final de 2022, a regra de origem automotiva T-MEC teve um impacto marginal na competitividade dos EUA. No entanto, o efeito total dessa regra não ficará claro até que ela seja totalmente implementada em 2027.

A USITC também observou outros fatores relevantes. Por exemplo, as interrupções na cadeia de suprimentos devido à pandemia de Covid-19 afetaram mais do que a regra de origem durante o período de análise (julho de 2020 a dezembro de 2022).