Concorrência entre a América Móvil (Telcel) e a Telefonica (Movistar)

A concorrência entre a América Móvil, proprietária da marca Telcel, e a Telefónica, proprietária da marca Movistar, continua no México, mas ambas perderam quota de mercado em termos de número de linhas.

De acordo com as últimas estatísticas do Instituto Federal de Telecomunicações (IFT) para o último trimestre de 2022, a América Móvil tinha uma quota de 60,3% do mercado de serviços de telefonia móvel no México, contra 63,4% no quarto trimestre de 2021.

Em 2000, a Teléfonos de México (Telmex), um operador mexicano de telecomunicações de linha fixa privatizado em 1990, separou as suas operações sem fios no México e noutros países. Nascia a América Móvil.

Depois de ter efectuado importantes aquisições na América Latina, nos Estados Unidos, nas Caraíbas e na Europa, e de ter expandido a sua atividade de forma orgânica, a América Móvil é uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo em termos de assinantes.

No final de 2022, registou 135 milhões e 926 mil linhas de telemóvel no México.

Por outro lado, a Telefónica diminuiu sua participação de 18,2% para 16,4% nos quartos trimestres de 2021 e 2022, respetivamente.

Fundada em Espanha em 1924, a Telefónica é uma empresa multinacional de telecomunicações com uma presença global significativa.

América Móvil

A AT&T também perdeu quota de mercado móvel no México, passando de 15,9% no quarto trimestre de 2021 para 15,6% no quarto trimestre de 2022.

Em contrapartida, os Operadores de Rede Virtual Móvel (MVNOs) aumentaram sua cobertura de mercado de 2,5% para 7,7%, na mesma comparação.

Concorrência

Os principais concorrentes da América Móvil incluem provedores de telefonia móvel, banda larga e TV por assinatura que operam em nível multinacional, como AT&T, Telefonica e Millicom, bem como uma série de provedores que operam internamente, como a Telecom Argentina na Argentina e a Telecom Italia no Brasil.

A concorrência continua a ser intensa devido à saturação dos mercados fixo e móvel, ao aumento do investimento em redes por parte dos concorrentes, ao desenvolvimento e implantação de novas tecnologias, à introdução de novos produtos e serviços, à entrada de novos operadores no mercado, à disponibilidade de espetro adicional e a alterações regulamentares.