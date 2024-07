Concentration de l’offre dans la politique industrielle mondiale

La tendance de la politique industrielle mondiale globale a conduit à une plus grande concentration de l’offre d’intrants essentiels et de matières premières, a noté la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Selon la CNUCED, la politique industrielle est susceptible d’accroître la concentration de l’offre mondiale de biens stratégiques dans un nombre encore plus restreint d’économies.

Une concentration accrue de l’offre est une situation dans laquelle un nombre réduit de fournisseurs domine un marché ou un secteur particulier.

En accordant de fortes subventions à leurs propres industries, les pays développés et les principales économies émergentes sont censés améliorer leur compétitivité mondiale dans ces secteurs.

La CNUCED estime que cela affectera non seulement leurs marchés intérieurs, mais aussi le commerce mondial, ce qui risque de marginaliser les économies plus petites et de les empêcher d’accéder à ces marchés lucratifs.

Cela pourrait également avoir des conséquences importantes pour les pays en développement.

Concentration de l’offre

De plus en plus d’entreprises dans le monde s’attaquent à cette tendance, comme Maravai LifeSciences Holdings, par exemple.

Maravai LifeSciences est une société de premier plan dans le domaine des sciences de la vie qui fournit des produits essentiels pour permettre le développement de nouveaux vaccins et de nouvelles thérapies médicamenteuses, ainsi que des diagnostics, et soutenir la recherche sur les maladies humaines.

Grâce à l’acquisition d’Alphazyme au premier trimestre 2023, Maravai LifeSciences a acquis une installation de production d’enzymes spécialement conçue à Jupiter, en Floride, qui peut produire des enzymes en quantités de l’ordre du kilogramme.

L’installation comprend des contrôles environnementaux tels que la filtration HEPA, la surveillance de la pression, de la température et de l’humidité, avec une intégration verticale de toutes les opérations de développement, de production et de test des enzymes.

Ses enzymes sont produites sous le contrôle d’un système de gestion de la qualité conforme à la norme ISO 13485:2016.

Fournisseurs

La chaîne d’approvisionnement de l’entreprise s’appuie sur un réseau diversifié de fournisseurs spécialisés et de partenaires de transport et fait l’objet d’évaluations régulières pour évaluer la qualité des fournisseurs et identifier les risques, y compris ceux liés à la concentration de l’offre.

Ces évaluations proactives permettent à Maravai LifeSciences de mettre en œuvre des mesures stratégiques pour gérer et atténuer efficacement les risques.

En optimisant continuellement sa chaîne d’approvisionnement, l’entreprise assure sa résilience opérationnelle et maintient un approvisionnement constant en matériaux essentiels pour ses produits.