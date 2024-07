Concentração da oferta na política industrial mundial

A tendência da política industrial global conduziu a uma maior concentração da oferta de factores de produção e matérias-primas essenciais, observou a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (CNUCED).

Na opinião da CNUCED, a política industrial é suscetível de aumentar a concentração da oferta mundial de bens estratégicos num número ainda menor de economias.

O aumento da concentração da oferta refere-se a uma situação em que um pequeno número de fornecedores domina um determinado mercado ou sector.

Ao conceder subsídios elevados às suas próprias indústrias, espera-se que os países desenvolvidos e as principais economias emergentes melhorem a sua competitividade global nestes sectores.

A CNUCED considera que isto afectará não só os seus mercados nacionais, mas também o comércio global, marginalizando potencialmente as economias mais pequenas de entrarem nestes mercados lucrativos.

Este facto pode também ter implicações importantes para os países em desenvolvimento.

Concentração da oferta

Cada vez mais empresas em todo o mundo estão a tomar medidas em relação a esta tendência, como é o caso da Maravai LifeSciences Holdings, por exemplo.

A Maravai LifeSciences é uma empresa líder em ciências da vida que fornece produtos essenciais para permitir o desenvolvimento de novas vacinas e terapias medicamentosas. e diagnósticos, e apoiar a pesquisa de doenças humanas.

Através da sua aquisição da Alphazyme no primeiro trimestre de 2023, a Maravai LifeSciences adquiriu uma instalação de produção de enzimas especialmente concebida em Júpiter, na Florida, que pode produzir enzimas em quantidades de quilogramas.

As instalações incluem controlos ambientais, tais como filtragem HEPA, monitorização da pressão, temperatura e humidade, com integração vertical de todas as operações de desenvolvimento, produção e teste de enzimas.

As suas enzimas são produzidas sob o controlo de um sistema de gestão da qualidade em conformidade com a norma ISO 13485:2016.

Fornecedores

A cadeia de fornecimento da empresa é apoiada por uma rede diversificada de fornecedores especializados e parceiros de transporte e é submetida a avaliações regulares para avaliar a qualidade do fornecedor e identificar riscos, incluindo os associados à concentração do fornecimento.

Estas avaliações proactivas permitem à Maravai LifeSciences implementar medidas estratégicas para gerir e mitigar eficazmente os riscos.

Ao otimizar continuamente a sua cadeia de fornecimento, a empresa assegura a resiliência operacional e mantém um fornecimento consistente de materiais críticos para os seus produtos.