Importaciones mexicanas de carne de pollo de Brasil aumentan 9% en 2025

Las importaciones mexicanas de carne de pollo desde Brasil aumentaron a una tasa interanual de 9% en 2025, hasta 584 millones de dólares.

Así, estos embarques batieron récord y mantuvieron una tendencia creciente durante el último quinquenio.

Importaciones mexicanas de carne de pollo

México consumirá 5.3 millones de toneladas de pollo en 2026, un aumento de 3%, de acuerdo con proyecciones del USDA. Se mantiene como la proteína más asequible frente a la res y el cerdo. Además, el crecimiento poblacional, la urbanización y el turismo sostienen la demanda.

Asimismo, la compra de pollos enteros impulsa el mercado. Entre las principales comercializadoras destacan Tyson Foods, Pilgrim’s Pride, San Juan y Bachoco. La competencia es intensa, con foco en eficiencia de costos, calidad y distribución nacional, además de innovación y expansión.

A continuación se indica la tendencia de las importaciones mexicanas de carne de pollo (en trozos y despojos, congelada) desde Brasil, en millones de dólares:

2019 : 167.

2020 : 9.

2021 : 159.

2022 : 334.

2023 : 367.

2024 : 534.

2025: 584.

Brasil se consolida como el mayor exportador mundial de carne de aves. Además de México, sus principales destinos se ubican en Asia. La posición responde a una estructura productiva sólida y a una amplia presencia en mercados internacionales.

Asimismo, destaca por su abundante producción de granos para alimento balanceado y costos competitivos. A ello se suman integración vertical eficiente, estatus sanitario favorable, gran escala industrial e infraestructura exportadora robusta, con una industria avícola tecnificada y altamente productiva.

Aquí se muestran los principales destinos de las exportaciones de carne de aves de Brasil en 2025, en millones de dólares y su variación porcentual anual:

Arabia Saudita : 945 ( +15 por ciento).

Emiratos Árabes Unidos : 936 ( -1 por ciento).

Japón : 840 ( -1 por ciento ) .

México : 664 ( +18 por ciento).

China :600 ( -53 por ciento).

Mundo: 8,817 (-3 por ciento).

Turismo

El sector turístico incide de forma determinante en la demanda de pollo en México, al fortalecer el canal HRI (Hoteles, Restaurantes e Instituciones). Como destino global, el país recibe millones de visitantes cada año, lo que eleva el consumo.

En consecuencia, los establecimientos, desde alta cocina hasta servicio rápido, requieren un suministro constante de proteína. En ese contexto, el pollo se mantiene como alimento básico dentro de la oferta gastronómica.