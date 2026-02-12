Alimentos preparados de Pilgrim’s crecen en México

Los ingresos por alimentos preparados de Pilgrim’s han mostrado un crecimiento constante en México en los últimos cinco años, hasta alcanzar 239 millones de dólares en 2025.

Pilgrim’s es una de las empresas de proteína más grandes del mundo con presencia en Estados Unidos, Europa y México.

Alimentos preparados de Pilgrim’s

La compañía se especializa en la producción y distribución de pollo, cerdo y cordero. Opera una cadena de suministro integrada que abarca desde plantas de procesamiento hasta centros de distribución, consolidando un modelo operativo enfocado en eficiencia y cobertura de mercado.

En el segmento de alimentos procesados, su portafolio incluye nuggets, tiras, pechugas, salchichas, tocino, carnes ahumadas, albóndigas, ensaladas y carnes para sándwiches. En México, además, comercializa taquitos, enchiladas y pizzas, disponibles frescos o congelados, listos para cocinar o totalmente cocidos.

La tendencia de ingresos por alimentos preparados en el segmento de México de Pilgrim’s mostró un crecimiento sostenido y significativo entre 2019 y 2025. Este desempeño se consolidó tras una caída inicial registrada durante la pandemia.

Resumen de los ingresos de la empresa por alimentos preparados en México, en miles de dólares:

2019 : 95,733.

2020 : 66,572.

2021 : 128,208.

2022 : 167,589.

2023 : 212,651.

2024 : 220,270.

2025: 239,426.

Análisis de la Tendencia

En 2025, la empresa obtuvo ingresos en México por 2,120 millones de dólares. De ese total, 1,763 millones provinieron de productos frescos y 239 millones de productos preparados. El resto correspondió a granos básicos y subproductos proteicos.

México continúa siendo un mercado dominado por productos frescos, que representaron 83.2% de las ventas en 2025. No obstante, la participación de alimentos preparados ha crecido gradualmente dentro del segmento, ganando relevancia en la mezcla comercial.

La empresa considera los productos preparados estratégicos para capturar márgenes más estables. Estos permiten mitigar la volatilidad asociada al mercado de pollo vivo y fresco, fortaleciendo la estructura de rentabilidad del negocio en México.

Para tomar en cuenta: las cifras se reportan en dólares. Por ello, la fortaleza o debilidad del peso mexicano frente al dólar impacta el monto final de ingresos reportados, incluso cuando el desempeño operativo en moneda local resulte positivo.

A continuación se presentan los ingresos totales de la empresa en México, en millones de dólares:

2019 : 1,389.

2020 : 1,322.

2021 : 1,730.

2022 : 1,845.

2023 : 2,131.

2024 : 2,112.

2025: 2,120.

Resultados financieros

La empresa reportó ingresos por 18,498 millones de dólares en 2025, lo que representó un crecimiento interanual de 3.5%. El desempeño operativo fue impulsado por mayores volúmenes en Estados Unidos y Europa, compensando efectos cambiarios en México y el traspaso de menores costos de insumos.

Por su parte, la utilidad neta alcanzó 1,082 millones de dólares, una disminución de 0.4%. A pesar de ello, la rentabilidad se mantuvo resiliente, con un margen operativo de 8.7%, aunque presionado por mayores tasas impositivas y costos financieros.

Este desempeño permitió a la empresa distribuir dividendos especiales extraordinarios por 1,994 millones de dólares anuales, consolidando su capacidad de generación de efectivo en un entorno financiero desafiante.