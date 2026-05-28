El comercio entre México y la Unión Europea bate récord en 2025

El comercio entre México y la Unión Europea (UE) rompió récord en 2025, de acuerdo con datos del Parlamento Europeo. Además, tiene el potencial de seguir creciendo con la próxima entrada en vigor del Acuerdo Comercial Interino (ACI).

En 2025, el comercio entre la Unión Europea y México, tanto de bienes como de servicios, alcanzó un máximo histórico de 86,800 millones de euros en bienes. Además, llegó a 29,700 millones de euros en servicios.

Comercio entre México y la Unión Europea

Entre las principales empresas mexicanas que exportan bienes a la Unión Europea están Cemex, Gruma, Sigma Alimentos, Grupo Bimbo, Orbia y Nemak. En el sector de servicios destacan Softek (TI) y multinacionales de entretenimiento como Cinépolis.

A la inversa, las principales corporaciones de la Unión Europea que exportan productos y servicios a México pertenecen a los sectores automotriz, farmacéutico y tecnológico. Destacan Volkswagen, BMW, Siemens, Danone, L’Oréal e Inditex. También se suman firmas de servicios globales como BBVA y Santander (financieros) y Telefónica (telecomunicaciones).

La UE y México han alcanzado un ambicioso acuerdo, el ACI, en línea con los acuerdos comerciales más recientes. Por ejemplo, acuerdos como los suscritos por la UE con Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Chile.

El ACI abrirá nuevas oportunidades para el comercio y la inversión en ambos mercados y fomentará el empleo en la UE. Entre otros aspectos, el Acuerdo eliminará la mayoría de los aranceles aduaneros y ampliará el acceso a los contratos públicos. Asimismo, liberalizará el mercado de servicios, ofrecerá condiciones predecibles para los inversores y contribuirá a prevenir la copia ilegal de innovaciones y productos tradicionales de la UE.

El ACI también incluye todas las garantías necesarias para asegurar que los beneficios económicos no se obtengan a expensas de los derechos fundamentales ni las normas sociales. Además, protege el derecho de los gobiernos a regular, la protección del medio ambiente, y la salud y seguridad de los consumidores.

Socios comerciales

El incremento en las importaciones de bienes europeos procedentes de México compensó la ligera contracción de las exportaciones de la eurozona. Por lo tanto, este dinamismo revirtió la tendencia de un superávit comercial creciente; sin embargo, el saldo a favor de la Unión Europea (UE) aún asciende a 19,100 millones de euros.

Posicionamiento en el Comercio Internacional y Apertura Económica

En el mapa del comercio global, el intercambio de mercancías consolida la relevancia de ambas economías. Esto se observa a través de los siguientes indicadores:

Socio estratégico de la UE : México se ubica como el undécimo socio comercial más importante de la Unión Europea, capturando el 1.7% del comercio exterior total del bloque.

Mercado clave para México : La UE se mantiene como el tercer socio comercial más grande para el mercado mexicano, con una participación del 6.7% en su comercio total.

Índice de apertura comercial: La relación comercio/PIB de México alcanza un sólido 74.6%, un porcentaje que refleja el alto grado de integración de la economía mexicana en las cadenas de valor globales.

Liderazgo por Países: Comercio de Bienes vs. Comercio de Servicios

La participación de los Estados miembros de la UE varía significativamente según el sector analizado: