Quais combustíveis alternativos serão usados na Traxion em um futuro próximo? Essa empresa de transporte discute o biometano ou o hidrogênio.

Entre outros usos, o biometano ou gás natural renovável é um combustível que pode ser usado para transporte.

Esse combustível é proveniente de várias fontes, como fazendas de gado leiteiro, estações de tratamento de esgoto, aterros sanitários de resíduos sólidos municipais e produtos residuais da produção de alimentos.

“Continuamos a avaliar e mapear a disponibilidade de mercado e a viabilidade técnico-econômica de combustíveis alternativos para nossa operação, com foco especial em biometano e hidrogênio”, disse a Traxion.

Combustíveis alternativos na Traxion

De acordo com a African Agriculture Holdings, o biometano, uma vez capturado, passa por um refinamento adicional. Nesse processo, a água, o dióxido de carbono e outros componentes são removidos. Dessa forma, o biometano atinge os padrões necessários para abastecer veículos a gás natural.

Por outro lado, a transição para os biocombustíveis envolve apenas uma pequena reconfiguração da infraestrutura existente. Não é necessária uma substituição completa de ônibus, postos de gasolina, aeronaves, refinarias, automóveis e frotas de caminhões.

Pelo menos até o terceiro trimestre de 2024, a Traxion continuou seus testes com biometano em um ônibus de passageiros.

Por fim, o biometano, com uma composição química idêntica à do gás natural, evita emissões adicionais de carbono na atmosfera. Dessa forma, ele contribui ativamente para a redução do aquecimento global.

Hidrogênio

No terceiro trimestre de 2024, a empresa concluiu sua primeira avaliação de impacto na natureza. Para isso, utilizou a metodologia da Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas à Natureza (TNFD). A análise concluiu que o principal impacto de sua operação está relacionado ao aquecimento global e às mudanças climáticas.

O hidrogênio é o elemento mais abundante e mais limpo do universo. Entretanto, na Terra, ele é encontrado principalmente na forma de compostos com outros elementos. Esse mineral é fundamental na fabricação de fertilizantes necessários para a produção global de alimentos. Ele também é usado no transporte, no refino de petróleo e na fabricação de aço, vidro, produtos farmacêuticos e muito mais.

Atualmente, quase todo o hidrogênio é produzido a partir de hidrocarbonetos, como carvão, petróleo e gás natural. Os hidrocarbonetos são recursos poluentes e limitados. A água, por outro lado, é um recurso globalmente renovável e infinito.

Atualmente, o método mais comum para obter hidrogênio verde é a divisão da água em oxigênio e hidrogênio usando um eletrolisador. Esse processo utiliza eletricidade verde, gerada por energia solar ou eólica.