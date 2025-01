Cogumelos orgânicos e ração orgânica para animais de estimação

O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) destacou as oportunidades para a produção de cogumelos orgânicos e alimentos orgânicos para animais de estimação nos Estados Unidos.

De acordo com o USDA, os dados de mercado confirmam que os setores de cogumelos orgânicos e alimentos orgânicos para animais de estimação têm um potencial de crescimento significativo. Entretanto, para atingir esse objetivo, é essencial remover barreiras como incerteza e inconsistência.

Atualmente, ambos os mercados estão com desempenho inferior em comparação com outros setores orgânicos. Por exemplo, em 2023, as vendas de produtos orgânicos representaram 15,2% de todas as vendas de produtos nos EUA. No entanto, os cogumelos rotulados como orgânicos foram responsáveis por apenas 9,6% do total de vendas de cogumelos durante o ano comercial de 2023-2024.

Por outro lado, o USDA define a agricultura orgânica como um sistema de produção que segue as diretrizes da Lei de Produção de Alimentos Orgânicos. Além disso, os regulamentos do USDA descrevem essa abordagem como “um conjunto de práticas culturais, biológicas e mecânicas que incentivam a ciclagem de recursos na fazenda, promovem o equilíbrio ecológico e preservam a biodiversidade”.

Cogumelos orgânicos

O USDA considera que a experiência do consumidor na compra de cogumelos é semelhante à da compra de frutas e legumes. Isso ocorre porque ambos os produtos costumam ser embalados de forma semelhante e são encontrados na mesma seção dos supermercados. No entanto, essa semelhança sugere que alguma barreira externa está limitando o crescimento do mercado de cogumelos orgânicos.

Por outro lado, os alimentos orgânicos para animais de estimação têm uma participação mínima no mercado. Atualmente, eles representam apenas 0,32% de todas as vendas de alimentos para animais de estimação. A categoria mais comparável é a de produtos orgânicos não alimentícios, que inclui itens que não são para consumo humano.

Alimentos para animais de estimação

Na verdade, todos os produtos não alimentícios monitorados pela Organic Trade Association superam em muito os alimentos orgânicos para animais de estimação. Essas categorias têm uma participação de mercado entre 0,76% e 3,3%, pelo menos o dobro da participação dos alimentos para animais de estimação.

Além disso, as práticas de agricultura orgânica se concentram na sustentabilidade. Elas incluem a melhoria da qualidade do solo e da água, a conservação de ecossistemas, como áreas úmidas e florestas, e a proteção da vida selvagem. Elas também proíbem o uso de fertilizantes sintéticos, lodo de esgoto, irradiação e engenharia genética.