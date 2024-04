Código para a promoção das mulheres empresárias no Reino Unido

O Código para a Promoção das Mulheres Empresárias exprime um compromisso no sentido de melhorar o acesso das mulheres empresárias a ferramentas, recursos e financiamento no Reino Unido.

O Código obriga as organizações de serviços financeiros signatárias (atualmente 215) a promover o empreendedorismo feminino: nomeando um membro da sua equipa de gestão sénior para apoiar a igualdade de género; aumentando a transparência dos dados das empresas de serviços financeiros sobre o apoio prestado às mulheres empresárias; e adoptando práticas internas para melhorar o acesso das mulheres empresárias ao financiamento.

Os signatários do Código (por exemplo, bancos, business angels e fundos de capital de risco) gerem activos superiores a 1 bilião de libras esterlinas.

O Código para a Promoção das Mulheres Empresárias continua a crescer. À medida que mais signatários aderem, o conjunto de dados desagregados por género aumenta e abrange uma parte maior do mercado.

Graças ao Código, mais organizações estão a comprometer-se a apoiar as MPME detidas por mulheres no acesso ao financiamento e a colmatar as disparidades entre homens e mulheres.

Promoção das mulheres

O Reino Unido apoia a Iniciativa de Financiamento das Mulheres Empresárias (We-Fi).

Trata-se de uma parceria coordenada pelo Banco Mundial que envolve 14 governos, 6 bancos multilaterais de desenvolvimento e outros parceiros.

Em grande parte inspirado no Código do Reino Unido, o We-Fi está a desenvolver o Código de Financiamento para Mulheres Empresárias.

Esta iniciativa visa assegurar que as instituições financeiras a nível mundial monitorizam continuamente os níveis de financiamento obtidos pelas MPME detidas por mulheres e tomam medidas para aumentar o financiamento.

Financiamento

Atualmente, os governos, as organizações internacionais, as instituições financeiras e as organizações da sociedade civil tomaram várias iniciativas para colmatar as disparidades entre homens e mulheres no acesso ao financiamento.

De acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC), a grande maioria das iniciativas centra-se em facilitar o acesso ao financiamento através de empréstimos, subvenções ou outras fontes de capital.

Além disso, várias iniciativas prestam assistência não financeira com o objetivo de facilitar o acesso a redes, mercados e competências.