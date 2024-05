Send an email

Claudia Sheinbaum: A política energética do México

A candidata presidencial Claudia Sheinbaum apoia a atual abordagem estatal da política energética do México.

Esta política energética promove o reforço da Pemex e da Comissão Federal de Eletricidade (CFE).

Embora a Pemex e a CFE concorram num mercado livre, são empresas produtivas detidas pelo Estado e recebem apoio estatal.

Por um lado, a Pemex é a principal empresa petrolífera do país; por outro lado, a CFE é a maior empresa de eletricidade do México.

O fortalecimento de ambas as empresas tem sido uma prioridade do atual presidente do México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A Pemex é a empresa petrolífera mais endividada do mundo.

Mas, ao contrário de AMLO, Sheinbaum declarou que vai pressionar por mais investimentos privados em energia renovável.

Claudia Sheinbaum

Depois de governar a Cidade do México de 2018 a 2022, Claudia Sheinbaum lidera as sondagens na atual campanha presidencial.

É a candidata da coligação liderada pelo MORENA, o mesmo partido de López Obrador.

Esta coligação inclui também o Partido del Trabajo (PT) e o Partido Verde Ecologista do México (PVEM).

Sem dúvida e em caso de vitória, afirmou que irá propor a continuidade do atual chefe do SHCP, Rogelio Ramírez de la O.

Esta terça-feira, Ramírez de la O declarou que a reestruturação da dívida da Pemex «vai demorar anos».

«Esta reestruturação, esta gestão ao longo de seis anos, ensinou-nos muito sobre o que é prioritário na próxima instância, que é a necessidade de nos concentrarmos mais no refinanciamento da dívida da Pemex, envolvendo mais diretamente o devedor soberano», acrescentou.

De acordo com o Plano Nacional de Desenvolvimento do México, o governo pretende fornecer recursos à CFE para modernizar as suas infra-estruturas e aliviar certos encargos fiscais.

As novas políticas energéticas incentivarão a população mexicana a incorporar fontes de energia renováveis na produção de eletricidade, o que deverá melhorar o acesso à eletricidade de cerca de 2 milhões de pessoas que vivem em comunidades pequenas e isoladas que ainda não têm acesso.

Se ganhar, Claudia Sheinbaum tornar-se-á a primeira mulher presidente do México na história.

Tem também formação científica, o que poderá fazer alguma diferença nas políticas seguidas por AMLO.