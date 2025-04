China e México dominam as reservas de fluorita: Orbia

A China e o México dominam as reservas mundiais de fluorita, de acordo com dados da Orbia, do México, e do US Geological Survey.

As reservas globais de fluorita são equivalentes a aproximadamente 320 milhões de toneladas métricas de CaF2 em 2024.

Na metalurgia, o fluorita atua como um fundente para remover impurezas na fundição de aço e alumínio. Na indústria química, ele é essencial para a produção de ácido fluorídrico, uma base para refrigerantes, plásticos e urânio enriquecido. Também é usado em produtos odontológicos para prevenir a cárie dentária, na fabricação de vidro e cerâmica resistente e em aplicações ópticas e eletrônicas, como lentes de precisão e processos de semicondutores.

Reservas de fluorita

Depois da China, o México foi o segundo maior produtor de fluorita do mundo e o principal exportador.

A porcentagem de participação dos países com as maiores reservas de fluorita é mostrada abaixo:

China : 27%.

México : 21%.

África do Sul : 13%.

Mongólia : 10%.

Espanha: 5%.

Metalurgia

O espatoflúor é produzido e consumido em dois graus: grau metalúrgico e grau ácido.

O grau metalúrgico, ou Metspar, é um minério com uma certa concentração natural de flúor que varia de acordo com a aplicação. É uma matéria-prima essencial para a produção de aço e cimento. O Metspar permite a remoção de impurezas, especialmente o enxofre, quando adicionado à escória para produzir aços inoxidáveis e de baixo carbono.

Além disso, de acordo com a Orbia, o fluorspar é um aditivo valioso na produção de clínquer para a indústria de cimento, aumentando a produtividade e o rendimento do produto.

O Metspar é um aditivo fundamental para a produção de aço e cimento de qualidade com menor pegada de carbono.

O espatoflúor concentrado, ou de grau ácido, tem uma concentração mínima de 97% e é obtido por meio de processos de flotação a partir de minérios com uma concentração inicial mais baixa. Ele é usado principalmente em todo o mundo para produzir ácido fluorídrico, o precursor químico da maioria dos produtos fluorados.

Esse mineral pode apresentar fluorescência sob luz ultravioleta. De fato, o termo fluorescência vem do nome desse mineral. Ele recebeu esse nome porque muitos espécimes de espatoflúor brilham com cores intensas (como azul ou violeta) quando expostos à radiação UV, devido a impurezas ou defeitos em sua estrutura cristalina.