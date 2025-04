As vendas de cimento da Cemex caíram pelo terceiro ano consecutivo

As vendas de cimento da Cemex caíram em 2024 pelo terceiro ano consecutivo em termos de volume.

Elas caíram de 67,0 milhões de toneladas em 2021 para 52,3 milhões de toneladas em 2024.

Em 31 de dezembro de 2024, as instalações de produção de cimento da empresa estavam localizadas no México, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Polônia, República Tcheca, Croácia, Egito, Emirados Árabes Unidos, Colômbia, Panamá, Nicarágua, República Dominicana, Porto Rico, Trinidad e Tobago, Jamaica e Barbados.

Vendas de cimento da Cemex

A Cemex é uma das maiores empresas de cimento do mundo em termos de capacidade instalada anual de produção de cimento.

Em 31 de dezembro de 2024, a Cemex tinha 81 milhões de toneladas de capacidade anual instalada de produção de cimento.

O volume de produção de cimento da Cemex, em milhões de toneladas, é mostrado abaixo:

2018 : 69.4.

2019 : 62.8.

2020 : 63.8

2021 : 67.0

2022 : 63.4.

2023 : 59.6.

2024: 52.3.

Capacidade de produção

A Cemex é uma das maiores empresas de concreto pronto e agregados do mundo, com volumes de vendas anuais de 44 milhões de metros cúbicos e 136 milhões de toneladas, respectivamente, com base em seus volumes de vendas anuais em 2024.

Em 2024, a empresa comercializou 12 milhões de toneladas de materiais cimentícios e não cimentícios em mais de 60 países, incluindo aproximadamente 8 milhões de toneladas de cimento e clínquer e 3 milhões de toneladas de materiais cimentícios e outros materiais.

Resultados financeiros

Durante o primeiro trimestre de 2025, a Cemex obteve um lucro líquido recorde de US$ 734 milhões, um aumento de 189% em relação ao ano anterior. Além disso, as vendas líquidas totalizaram US$ 3,649 bilhões, uma queda de 7% em relação ao ano anterior.

Por outro lado, o EBITDA foi de US$ 601 milhões. Assim, apoiou a orientação anual, que permanece inalterada. O fluxo de caixa livre refletiu as tendências sazonais do capital de giro durante o período.

Por fim, a margem EBITDA apresentou uma melhora. Essa melhora se deveu aos preços mais altos e aos custos mais baixos de energia e frete, que ajudaram a mitigar o impacto dos volumes mais baixos e da manutenção relacionada ao clima.

Essa é a capacidade de produção da empresa, em milhões de toneladas:

2018 : 92.6.

2019 : 93.1

2020 : 91.5.

2021 : 88.5.

2022 : 89.2.

2023 : 89.7.

2024: 81.0.