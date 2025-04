Arca Continental prevê revisão do T-MEC sobre energias renováveis

A Arca Continental prevê uma revisão do T-MEC sobre energias renováveis como resultado das políticas energéticas do México.

Em seu mandato presidencial (2018-2024), Andrés Manuel López Obrador trabalhou com a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, para renegociar o T-MEC. Assim, o acordo do NAFTA foi atualizado e modernizado. Essa ação ajudou a amenizar algumas preocupações dos investidores sobre as políticas econômicas de López Obrador.

No entanto, as políticas de energia do governo de López Obrador geraram preocupações internacionais. Elas também provocaram contestações legais e consultas no âmbito do T-MEC. Como resultado, um painel de solução de controvérsias poderá ser formado se as preocupações dos EUA e do Canadá não forem adequadamente resolvidas.

A Arca Continental é a segunda maior engarrafadora da Coca-Cola nas Américas. Suas receitas foram de 57,039 bilhões de pesos no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 12,4% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, seu lucro líquido cresceu 10,2%, chegando a 4,144 bilhões de pesos.

T-MEC sobre energias renováveis

Em 2026, será realizada a primeira revisão abrangente do T-MEC. Esse processo será acionado cinco anos após a entrada em vigor do acordo. Nessa etapa, as partes terão de se reunir para avaliar seu desempenho e decidir se desejam estendê-lo além do prazo inicial de 16 anos.

Além disso, esse processo será crucial, pois poderá levar a ajustes em setores importantes para o comércio do México. Esses setores incluem o automotivo, o eletrônico, o têxtil e o agrícola.

A Arca Continental considerou que o setor de energia renovável poderia enfrentar um exame minucioso. Isso se deve às regras e políticas mexicanas que priorizam os combustíveis fósseis.

Do ponto de vista da Arca Continental, esse exercício, que provavelmente começará no final de 2025, definirá a direção das relações comerciais trilaterais. A empresa também projetou que isso terá implicações potenciais para a estabilidade das cadeias de suprimentos e dos fluxos de investimento no México.

Tarifas

O governo dos EUA anunciou a imposição de tarifas sobre produtos importados de determinados países. Em particular, as tarifas sobre mercadorias provenientes do México ou do Canadá entraram em vigor em 4 de março de 2025, a uma taxa de 25%.

Por outro lado, as tarifas sobre mercadorias importadas da China entraram em vigor em 4 de fevereiro de 2025.

Posteriormente, em 6 de março de 2025, o governo dos EUA anunciou a suspensão das tarifas sobre mercadorias que atendem aos requisitos do T-MEC.

Atualmente, os EUA aplicam tarifas de até 145% sobre as importações de produtos chineses. Além disso, a Casa Branca informou na semana passada que essa taxa poderia aumentar para 245%.

Enquanto isso, a China impôs uma tarifa de 125% sobre suas importações de produtos dos EUA. Entretanto, em ambos os casos, há algumas exceções.