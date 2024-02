Carlos Palencia Escalante: nouveau directeur de l’Index

Le Conseil national de l’industrie de la maquila et de l’industrie manufacturière d’exportation du Mexique (Index) a nommé Carlos Palencia Escalante au poste de directeur général.

Économiste diplômé de l’Université d’Anahuac, il a étudié le commerce international, le développement des entreprises et le processus d’intégration européenne.

En outre, Palencia a été boursier en gestion et en leadership dans le cadre du programme des visiteurs internationaux du département d’État des États-Unis.

À un autre stade, Palencia a été vice-président du comité de facilitation des échanges de la Chambre de commerce internationale/chapitre du Mexique (2014 et 2019), ainsi qu’un fonctionnaire actif dans diverses organisations commerciales telles que le Conseil des affaires mexico-européennes (qui fait partie du Conseil mexicain des affaires internationales, aujourd’hui Comce), la Chambre nationale de l’industrie textile, le «Cuarto de Junto» pour les accords internationaux du Mexique et CANACO Mexico, ainsi que Nacional Financiera et la CEPALC, pour la formulation d’alliances stratégiques, la promotion du commerce international et des projets de coopération interentreprises, entre autres questions.

Carlos Palencia Escalante

Pendant 15 ans, il a été évaluateur du prix national à l’exportation et, de 2008 à 2020, il a été coordinateur de la catégorie IMMEX.

Son expérience s’est étendue en tant que conférencier, ainsi qu’en tant qu’éditorialiste dans des journaux et des magazines spécialisés, et en tant que chargé de cours dans diverses universités.

Carlos Palencia Escalante est également l’auteur ou le co-auteur de neuf livres publiés par l’Instituto de Investigación Económica y Social Lucas Alamán.

«La performance entre 2001 et février 2014 en tant que directeur général de ce Conseil national et jusqu’en avril 2022 en tant que conseiller de la présidence, aidera à atteindre les objectifs d’Index en termes de croissance et à renforcer les plans de gestion pour le progrès de l’industrie maquiladora et de l’industrie manufacturière d’exportation», a déclaré Index dans un communiqué de presse.