Capacidade de carga da Maersk: 4,1 milhões de TEUs 

A capacidade de carga da Maersk cresceu a uma taxa anual de 3,5% em 2024, para 4 milhões 307.000 TEUs (unidades equivalentes a vinte pés).

Uma das maiores empresas de transporte marítimo do mundo, a empresa tem uma frota de 707 navios.

No final de 2024, a frota da Maersk consistia em 308 navios próprios e 399 navios fretados, dos quais 138.000 TEU ou 3,2% da frota estava inativa (20 navios), principalmente devido a reparos.

Capacidade de carga da Maersk

Maersk opera em mais de 130 países, emprega aproximadamente 100.000 pessoas e administra 76 terminais portuários em todo o mundo por meio de sua subsidiária APM Terminals.

A carteira de pedidos para o programa de construção de navios capazes de operar com combustíveis verdes até o final de 2024 foi de 37.

A Maersk fornece serviços de transporte marítimo a partir de 300 portos em todo o mundo e entrega mais de 12 milhões de contêineres por ano.

Concorrência

O mercado é altamente concentrado. As três principais companhias marítimas, A.P. Moller-Maersk Line, MSC e CMA-CGM, controlam cerca de 46,7% da capacidade global. Consequentemente, as demais empresas respondem pelos 53,3% restantes da capacidade total. Esses números são de dezembro de 2023, de acordo com a Alphaliner.

Meio Ambiente

A Maersk avança em seu compromisso com a sustentabilidade e em sua meta de longo prazo de alcançar emissões líquidas zero. Em 2024, ela adicionou sete navios bicombustíveis de metanol com uma capacidade total de 113.000 TEU. Além disso, iniciou a compra de 50-60 embarcações adicionais próprias e fretadas por tempo determinado com capacidade de 800.000 TEU.

Como parte de seu programa de renovação de frota, a Maersk mantém uma abordagem disciplinada para despesas de capital e otimiza sua capacidade operacional.

A Maersk lançou seu primeiro título verde em novembro de 2021 e levantou € 500 milhões (US$ 537 milhões). Esse financiamento de 10 anos apoiou a construção de navios de metanol verde. Em seguida, em setembro de 2023, emitiu outro título verde no valor de US$ 750 milhões para impulsionar projetos de transporte limpo.