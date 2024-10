Capacidade da frota de contêineres das principais companhias de navegação

As companhias marítimas MSC, Maersk e CMA-CGM lideram o transporte marítimo global por capacidade de frota de contêineres.

O restante das 10 principais empresas do setor são: COSCO, Hapag-Lloyd, Evergreen, ONE, HMM, Yang Ming e ZIM.

Ao comparar o segundo trimestre de 2006 com o segundo trimestre de 2024, há uma mudança significativa na participação da MSC. Durante esse período, a participação da MSC na capacidade total da frota mundial de contêineres aumentou de 9% para 19%. Esses dados são provenientes da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).

Na mesma comparação, a participação da Maersk caiu de 17% para 14% e a participação da CMA-CGM aumentou de 6% para 12%.

O setor de transporte de cargas é altamente competitivo, com as três principais transportadoras em termos de capacidade global (MSC, Maersk e CMA CGM) respondendo por aproximadamente 46,7% da capacidade global, e as outras transportadoras juntas contribuindo com menos de 53,3% da capacidade global em dezembro de 2023, de acordo com a Alphaliner.

Frota de contêineres

As decisões da Mediterranean Shipping Company (MSC) e da Maersk de encerrar sua aliança 2M em 2025 levaram a algumas mudanças no mercado.

Em sua Review of Maritime Transport 2024, a UNCTAD argumenta que novos padrões estão surgindo na forma como os serviços de transporte marítimo são organizados e como a capacidade é usada.

Por um lado, os membros da aliança 2M parecem ter começado a separar suas operações antes dessa divisão planejada, embora essa tendência tenha sido revertida recentemente.

Do ponto de vista da UNCTAD, essa mudança recente pode muito bem refletir uma colaboração renovada, possivelmente desencadeada pela interrupção do Mar Vermelho e a consequente falta de capacidade.

Linhas marítimas

A MSC e a Maersk aumentaram recentemente a capacidade de forma independente.

No início de 2024, a Maersk e a Hapag-Lloyd anunciaram o “Gemini”, um novo acordo de cooperação.

O plano visa aumentar a confiabilidade para 90%. Isso será alcançado a partir de fevereiro de 2025. Para isso, elas oferecerão serviços mais eficientes. Além disso, haverá menos paradas nas linhas principais.

As medidas serão combinadas com uma forte rede de ônibus, que será conectada a operações no interior, usando os terminais centrais.

Para a UNCTAD, será importante monitorar de perto como esses desenvolvimentos afetam o comércio, as taxas de frete, os terminais e a concorrência, bem como as conexões entre os portos que usam a rede hub-and-spoke.