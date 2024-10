Comércio marítimo global: cargas secas a granel

O volume do comércio marítimo global de commodities de granéis sólidos registrará uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 0,7% entre 2023 e 2027, de acordo com projeções da Frost & Sullivan.

Esse volume de comércio, que inclui commodities como minério de ferro, carvão e grãos, atingiu aproximadamente 5.230,1 milhões de toneladas métricas em 2018, após anos de crescimento constante.

No entanto, a pandemia da Covid-19, que começou no início de 2020, causou uma contração notável no transporte de cargas secas a granel. Isso também afetou os volumes do comércio global.

Comércio marítimo global

No comércio marítimo global, os confinamentos e a incerteza econômica levaram a um declínio anual de 2,0% nos volumes totais de graneleiros em 2020.

A queda na demanda por transporte de carga seca afetou negativamente os setores de cadeia de suprimentos e distribuição. Esses setores dependem muito do envio de matérias-primas e produtos não acabados.

Felizmente, o volume total de comércio de graneleiros globais apresentou uma sólida recuperação em 2021 e 2022. Isso se deveu à flexibilização das restrições logísticas.

Além disso, o investimento em infraestrutura e a atividade de construção começaram a ganhar impulso em 2021. Em resumo, o volume total de comércio de graneleiros teve um crescimento em uma taxa anual composta de 0,5% entre 2018 e 2022.