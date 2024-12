Canadá: desafios da tecnologia limpa e da energia renovável

O Canadá enfrenta desafios em tecnologia limpa e energia renovável, principalmente devido às exportações da China.

De acordo com os Relatórios 2024 do Comissário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para o Parlamento Canadense, o Canadá não está no caminho certo para atingir um setor de energia 90% livre de emissões até 2030. Atualmente, ele está 82% livre de emissões.

A Associação Canadense de Energia Renovável (CanREA) aponta a necessidade de uma transição antes de implementar medidas punitivas. De acordo com a CanREA, isso permitiria que os setores de energia renovável e de armazenamento de energia no Canadá adaptassem suas cadeias de suprimentos a novas alternativas à medida que elas se desenvolvessem.

Por esse motivo, a CanREA recomenda que o Canadá não aplique tarifas e sobretaxas antes de 2028. O prazo permitiria que as cadeias de suprimentos nacionais ou alternativas estivessem operacionais e pudessem competir com os produtos de tecnologia limpa da China.

Além disso, a CanREA sugere que quaisquer tarifas ou sobretaxas sejam introduzidas gradualmente. Isso facilitaria a transição e minimizaria os impactos sobre o setor.

Desafios da tecnologia limpa

De acordo com a CanREA, as tarifas propostas não impulsionarão o desenvolvimento de um setor no Canadá. Pelo contrário, elas dificultarão o cumprimento das metas do país de aumentar a geração de energia com emissão zero e melhorar a eficiência energética por meio da eletrificação.

A CanREA também aprecia os esforços do governo federal para proteger as cadeias de fabricação e fornecimento de veículos elétricos canadenses. As ações buscam garantir que investimentos públicos e privados no valor de bilhões de dólares possam competir de forma justa nos mercados doméstico, norte-americano e global.

A China, entretanto, permitiu grandes exportações de veículos elétricos e outros produtos de tecnologia limpa. Isso foi possível graças a políticas não comerciais, como subsídios generalizados e padrões trabalhistas e ambientais ruins ou inexistentes. Essas práticas reduziram os custos de produção e levaram ao excesso de capacidade.

Como resultado, os preços baixos colocam em risco o setor canadense de veículos elétricos, que pode ser afetado por importações baratas. Entretanto, a situação é diferente para a energia solar e o armazenamento de energia.

Nos Estados Unidos, com um mercado doméstico maior devido à sua população e necessidades energéticas, os investimentos em tecnologia limpa cresceram significativamente. Esse crescimento foi impulsionado por bilhões de dólares em subsídios e créditos fiscais.

Em contrapartida, o Canadá não tem uma produção significativa de baterias, peças de baterias, semicondutores para produtos solares ou produtos solares propriamente ditos. Isso limita a capacidade do país de competir no mercado de tecnologia limpa.