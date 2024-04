Send an email

Cameco exploite la plus grande mine d’uranium à haute teneur au monde

Cameco Corporation exploite la plus grande mine d’uranium à haute teneur du monde, McArthur River, et est l’un des plus grands producteurs d’uranium au monde.

La société canadienne exploite également Key Lake, qui est la plus grande usine de concentration d’uranium au monde.

À McArthur River/Key Lake, en 2023, Cameco a produit 13,5 millions de livres (base 100%) de concentré d’uranium conditionné (14,8 millions de livres à la mine, dont 13,5 millions de livres ont été conditionnées à l’usine), ce qui est légèrement inférieur à sa dernière estimation de 14 millions de livres (base 100%).

Basée à Saskatoon (Saskatchewan), la société exploite plusieurs mines d’uranium en Amérique du Nord et au Kazakhstan.

À Cigar Lake, au Canada, la société a produit 15,1 millions de livres (base 100%) d’uranium conditionné, ce qui est conforme à sa dernière estimation, qui prévoyait jusqu’à 16,3 millions de livres (base 100%).

Métal gris argenté dans sa forme naturelle, l’uranium est un élément clé de la production d’énergie nucléaire.

Les perspectives de cette société pour 2024 reflètent la poursuite de la transition de sa structure de coûts vers un taux d’exécution de niveau 1, alors qu’elle planifie sa production pour répondre aux engagements croissants à long terme dans le cadre de son portefeuille de contrats.

En prévoyant de produire 18 millions de livres (100%) à Cigar Lake et à McArthur River/Key Lake, et de produire 12 000 tonnes d’UF6 à son installation de conversion de Port Hope, Cameco prévoit de solides résultats financiers, y compris la génération de flux de trésorerie.

Dans le secteur de l’uranium, le portefeuille de contrats à long terme de la société s’élève à environ 205 millions de livres, ce qui ne représente qu’environ 20 % de ses réserves et ressources actuelles.

La société est donc fortement exposée à l’amélioration de la demande des clients, car elle cherche à sécuriser ses contrats à long terme.

La société continue d’avoir un portefeuille important et croissant d’affaires d’uranium en cours de discussion.

Elle s’efforce toujours d’obtenir des mécanismes de fixation des prix en fonction du marché, tout en assurant une protection adéquate contre les baisses.