Cadeia de suprimentos de cobalto: parcerias dos EUA

Os Estados Unidos têm várias parcerias para proteger a cadeia de suprimentos global de cobalto.

Entre essas alianças, duas se destacam: uma com a República Democrática do Congo (RDC) e outra com o Japão.

De acordo com um estudo realizado pelo Benchmark Minerals Institute em colaboração com o Cobalt Institute em 2022, o mercado de baterias compreende uma grande parte da demanda de cobalto. Esse mercado inclui baterias de consumo e baterias para dispositivos eletrônicos portáteis (smartphones, tablets, etc.), bem como veículos elétricos.

No total, ele é responsável por 70% da demanda global de cobalto. Além disso, entre 2021 e 2022, foi responsável por 86% do aumento da demanda de cobalto. Esse setor continua a apresentar um forte crescimento, com uma taxa de crescimento anual composta de 33% ano a ano.

Cadeia de suprimentos de cobalto

De acordo com a Agência de Proteção Ambiental (EPA), a RDC é a maior fonte de cobalto do mundo, com 70% da produção mundial atual e 48% das reservas.

Os EUA estão fazendo parceria com a RDC para garantir o fornecimento de cobalto a fim de fechar a lacuna entre a demanda doméstica projetada e o fornecimento doméstico projetado.

Por meio do PGI, os Estados Unidos estão apoiando o desenvolvimento do Corredor Lobito, que conecta a República Democrática do Congo e a Zâmbia aos mercados globais por meio de Angola, com um investimento inicial de US$ 250 milhões em uma expansão ferroviária que visa reduzir o tempo de transporte e os custos das exportações de metais da região.

Minerais críticos

Em 28 de março de 2023, os EUA e o Japão assinaram um acordo de minerais críticos (CMA) que abrange cinco minerais importantes relacionados à produção de baterias para veículos limpos (comumente chamados de veículos elétricos). O CMA EUA-Japão entrou em vigor imediatamente após a assinatura.

Os minerais essenciais abrangidos pelo CMA são cobalto, grafite, lítio, manganês e níquel, todos eles insumos essenciais para baterias de veículos elétricos.

Mais sobre esse mineral: as propriedades exclusivas do cobalto e dos produtos derivados do cobalto são responsáveis por suas amplas aplicações no armazenamento de energia, na indústria e em outras áreas. Essas características incluem sua alta densidade de energia, capacidade de formar ligas e conferir resistência a altas temperaturas e propriedades ferromagnéticas.