Brasil dobrará sua capacidade instalada de gás natural até 2031

O Brasil deverá dobrar sua capacidade instalada de gás natural até 2031, de acordo com a Cosan.

A Cosan é um grupo empresarial brasileiro que desempenha um papel importante na produção de etanol por meio de sua parceria com a Shell, conhecida como Raízen.

O gás natural é um insumo importante para o processo de fabricação industrial.

Capacidade instalada de gás natural

Como no resto do mundo, o gás natural está ganhando importância na matriz energética do Brasil.

Isso se deve à sua capacidade confiável de fornecer eletricidade, à sua relação custo-benefício e às suas emissões de carbono relativamente baixas.

De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) em seu Plano Decenal de Energia 2031 (PDE 2031), a capacidade de gás natural no Brasil deverá dobrar na próxima década.

De fato, espera-se que essa capacidade aumente de 16 GW em 2021, representando 9% da matriz energética atual, para 36 GW em 2031.

Esse aumento implica que o gás natural cobrirá aproximadamente 15% da matriz energética total do país.

Infraestrutura

Atualmente, a matriz energética do Brasil é predominantemente baseada na geração hidrelétrica.

No entanto, entre 2016 e 2021, as usinas hidrelétricas apresentaram uma taxa média de GSF2 de 80%.

Isso sugere que essas instalações não foram capazes de atender totalmente à demanda de energia do país.

Esse déficit se deve, em grande parte, à variabilidade sazonal dos fluxos dos rios.

Como resultado, a geração termoelétrica, que usa gás natural como fonte de energia, é essencial para atender à demanda durante os períodos de menor disponibilidade de água.

A Cosan acredita que fatores relacionados à infraestrutura também serão fundamentais para acelerar o uso do gás natural no Brasil, pois o setor apresenta diversas oportunidades de desenvolvimento que permitirão uma maior penetração dessa fonte de energia no uso diário dos brasileiros.

Atualmente, o gás natural canalizado é acessível a apenas 5% da população brasileira, um número baixo se comparado, por exemplo, ao restante da América Latina (22%) e aos Estados Unidos (54%).

O gás natural tem uma queima relativamente limpa, é econômico, confiável e abundante.